Mastit için evde uygulanabilecek doğal yöntemler

Mastit, emzirme döneminde en sık karşılaşılan sorunlardan biri. Meme dokusunda şişlik, ağrı ve iltihaplanmayla kendini gösteren bu durum, kimi zaman ateş ve grip benzeri semptomlarla da seyrediyor. Özellikle yeni anneler için oldukça zorlayıcı olabilen mastit, hafif vakalarda evde destekleyici yöntemlerle atlatılabiliyor.

Mastit belirtileri ortaya çıktığında, evdeki malzemelerle yapabileceğiniz, uzman görüşleri ve deneyimlere dayanan bazı etkili destek yöntemleri mevcut:

1. Dinlenmek ve sık sık emzirmek

Vücudun iyileşmesi için en temel ihtiyaç: Dinlenmek. Mastit, çoğu zaman yetersiz dinlenmenin ve memedeki süt birikiminin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Vücut enfeksiyonla savaşırken ne kadar dinlenirseniz, o kadar iyi. Sık sık emzirmek ya da sağımla memeyi boşaltmak da, tıkanan süt kanallarının açılmasına ve şişkinliğin azalmasına yardımcı oluyor.

2. Soğuk ve sıcak kompres uygulamak

Sıcak kompres, emzirmeden önce memedeki tıkanıklığın açılmasına destek olurken, soğuk kompres ağrı ve iltihap hissini hafifletiyor. Her iki yöntem de 15-30 dakikalık aralıklarla uygulanabilir. Soğuk kompres uygulamak için en iyi yöntemlerden biri olan beyaz lahana yaprağı kompresini unutmayın!

3. Hafif lenfatik masaj

Yoğun baskılı masaj önerilmese de, lenf akışını destekleyen hafif dokunuşlarla yapılan dairesel masajlar şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Masaj sırasında bebeğin emmesi de süt akışını kolaylaştırır.

4. Bol sıvı tüketmek

Yeterli su içmek, vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur ve süt üretimini destekler. Elektrolit açısından zengin doğal içecekler veya ev yapımı mineral karışımları da öneriliyor.

5. Sarımsak ve C vitamini takviyesi

Sarımsak, doğal antibakteriyel ve antiviral özellikleriyle vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan güçlü bir besindir. Emzirme döneminde çiğ sarımsak tüketmek zorlayıcı olabilir; bu durumda sarımsağı bal ile karıştırarak yutmak veya yemeklere bol miktarda eklemek de etkili bir alternatif olabilir. Özellikle çorba, et yemekleri ya da fırın sebzelerle birlikte kullanıldığında hem lezzetli hem de faydalı bir destek sağlar.

C vitamini ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve dokuların iyileşmesini destekler. Portakal, mandalina, kivi, kırmızı biber, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi besinler C vitamini yönünden zengindir. Bu dönemde taze sebze-meyve tüketimini artırmak, vücudun enfeksiyonla doğal yollarla savaşmasına yardımcı olur.

Beslenme yoluyla alınan bu destekler, hem genel iyilik halini korumaya hem de mastitin etkilerini hafifletmeye katkı sağlar.

6. Lahana yaprağı uygulamak

Soğuk lahana yapraklarının memeye doğrudan uygulanması, mastitle birlikte ortaya çıkan şişlik, ağrı ve ödemi azaltmada etkili olabilir. Lahananın içerdiği doğal antiinflamatuvar bileşikler, dokular üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olur. Buzdolabında soğutulmuş lahana yapraklarını doğrudan göğse yerleştirmek, özellikle emzirdikten sonra uygulandığında rahatlama sağlayabilir.

Ancak bu yöntemin uzun süreli ve sık kullanımı, süt üretimini azaltabileceği için dikkatli olunmalı. Genellikle sadece ağrılı bölgelerde ve kısa süreli uygulamalar önerilir. Günde birkaç kez, 20 dakika kadar uygulanabilir. Süt üretimini korumak için, bu yöntemin emzirme veya pompalama sonrası kullanılması önemlidir.

7. Probiyotik desteği

Probiyotikler, sindirim sisteminin dengesini sağlamakla kalmaz, bağışıklık sistemini de destekler. Son yıllarda yapılan çalışmalar, probiyotiklerin emziren annelerde meme dokusundaki zararlı bakteri yükünü azaltabileceğini ortaya koyuyor. Bu sayede enfeksiyonun ilerlemesi engellenebilir ve iyileşme süreci hızlanabilir.

Yoğurt, kefir, fermente lahana (lahana turşusu), kombucha ve benzeri doğal besinlerin yanı sıra takviye şeklinde probiyotik kullanımı da düşünülebilir. Özellikle Lactobacillus fermentum ve Lactobacillus salivarius gibi suşların mastit tedavisinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor. Ancak herhangi bir takviye kullanmadan önce doktora danışmak önemli. Beslenmeye doğal yollarla probiyotik eklemek ise her zaman güvenli bir ilk adımdır.

Antibiyotik her zaman ilk seçenek değil

Her mastit vakasında antibiyotik kullanımı gerekmeyebilir. Ancak birkaç gün içinde semptomlar hafiflemiyorsa, ateş devam ediyorsa veya memede apse oluşumu riski varsa mutlaka bir sağlık profesyoneline başvurulmalı.

Doğal yöntemlerle desteklenmiş iyileşme süreci, hem fiziksel hem duygusal olarak rahatlamaya katkı sunabilir. Emziren anneler için bedensel sinyalleri fark etmek ve erken önlem almak her şeyden önemli. Çünkü mastit tedavi edilebilir bir sorun ama ihmal edilirse zorlu bir sürece dönüşebilir.

Kaynak: Katie Wells. "Home Remedies for Mastitis That Really Work". Şuradan alındı: https://wellnessmama.com/motherhood/mastitis-remedies/. (06.06.2024).