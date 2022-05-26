Likopenin faydaları nelerdir?

Domatesler, sayısız faydaya sahip olan likopen içerir. Üstelik, domates suyu, çiğ domateslerden daha fazla miktarda likopen içerir. Peki, likopen insan vücudunu nasıl etkiler?

Sağlık
26 Mayıs 2022 Perşembe

  • 1- Domates cildinizi koruyabilir

    Domates, zararlı UV ışınlarına karşı korunmaya yardımcı bir besindir bu nedenle üneş yanığı riskini azaltabilir. Araştırmalar bunun, likopenin bir bileşeni olan yüksek karotenoid konsantrasyonundan kaynaklandığını gösteriyor. Buna ek olarak, çalışmalar domateslerin yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğunu da gösteriyor.

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  • 2- Domates kalbiniz için oldukça faydalı

    Likopen, vücudunuzdaki hücreleri oksidasyondan koruyabilen bir antioksidandır. Bazı araştırmalar, likopen tüketen kişilerin kalp hastalığı, diyabet ve felç geçirme riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Likopen, kan basıncınızın yanı sıra "kötü" kolesterol seviyenizi düşürmede de rol oynayabilir. Sonuç olarak, kalp hastalığına yakalanma ihtimaliniz azalabilir. Ayrıca domates, kalp sağlığınızı iyileştirebilecek B, E vitaminleri ve flavonoidler gibi diğer vitaminler ve besinler açısından da zengin bir kaynaktır.

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  • 3- Domates göz sağlığınız için oldukça önemlidir

    Domates, likopenin yanı sıra lutein ve beta-karoten gibi gözleriniz için iyi olan birkaç besin maddesi daha içerir. Araştırmalar, bu besinlerin genel görme sağlığınızı desteklerken gözleri katarakt gibi hastalıklardan koruduğunu gösteriyor. Domatesler ayrıca, akıllı telefonlar gibi dijital cihazların yaydığı mavi ışıktan korumada faydalı olan maddeler içerir.

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  • 4- Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

    Vücudunuza antioksidan görevi gören likopen, hücrelerinize zarar verebilecek ve bağışıklık sisteminizi zayıflatabilecek şeylerden size korur. Bu nedenle domates gibi bu maddeden zengin besinler akciğer, prostat veya mide kanseri riskini de azaltabilir.

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  • 5- Domates kemiklerinizi güçlendirir

    Domatesler kemiklerinizin sağlığını olumlu yönde etkiler. Buna ek olarak kemik dokusunun onarılmasına da yardımcı olan K vitamini ve kalsiyum için iyi bir kaynaktır.

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  • 6- Ruh halinizi olumlu yönde etkiler

    Domates de dahil olmak üzere çoğu sağlıklı gıda, bakır, çinko ve manganez gibi mineraller açısından zengindir. Diğer sağlık yararlarının yanı sıra beyin fonksiyonunuzu ve ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilirler. Bu nedenle, kendinizi üzgün veya yorgun hissediyorsanız, ruh halinizi iyileştirmek için minerallere güvenebilirsiniz.

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  • 7- Saçınızın daha parlak görünmesini sağlar

    Günde sadece 4-5 domates tüketmek saçınızın daha sağlıklı görünmesini sağlayabilir. Domates, saçınızı güçlü ve parlak hale getirebilecek A vitamini bakımından zengindir. Ne yazık ki domateslerin incelmiş saçları daha hacimli hale getirmek için süper gücü yoktur ancak mevcut saçınızın durumunu iyileştirebilirler.

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  • 8- Domates kilo vermede etkilidir

    Domates kilo vermenize yardımcı olabilir çünkü çok fazla lif ve su içerirler. Bu da sizi daha tok hissettirebilir. Domates ayrıca kilo vermenin anahtarı olan kan şekerinizi dengede tutabilir.

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  • 9- Akciğerleriniz için iyidirler

    Domates, akciğer fonksiyonunu iyileştirdiği bilinen beta-karoten içerir. Dahası, akciğer yaşlanmasını yavaşlatabilir. Hatta bazı araştırmalar, domateslerin sigaranın neden olduğu akciğer hasarını düzeltebileceğini öne sürüyor.

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  • 10- Domates ağız sağlığında etkilidir

    Yapılan araştırmalar, likopenin serbest radikallerle savaşarak diş eti hastalıkları, diş eti iltihabına karşı etkili olduğunu gösteriyor. Ancak çok fazla çiğ domates tüketmemeye dikkat etmelisiniz çünkü içlerindeki yüksek asit dişlerinizdeki mineye zarar verebilir.

    Referanslar:

    Brightside. "10 Reasons Why You Should Eat Tomatoes Every Day" Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/10-reasons-why-you-should-eat-tomatoes-every-day-806905/

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