Likopenin faydaları nelerdir?

10- Domates ağız sağlığında etkilidir

Yapılan araştırmalar, likopenin serbest radikallerle savaşarak diş eti hastalıkları, diş eti iltihabına karşı etkili olduğunu gösteriyor. Ancak çok fazla çiğ domates tüketmemeye dikkat etmelisiniz çünkü içlerindeki yüksek asit dişlerinizdeki mineye zarar verebilir.

