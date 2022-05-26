Likopenin faydaları nelerdir?

2- Domates kalbiniz için oldukça faydalı

Likopen, vücudunuzdaki hücreleri oksidasyondan koruyabilen bir antioksidandır. Bazı araştırmalar, likopen tüketen kişilerin kalp hastalığı, diyabet ve felç geçirme riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Likopen, kan basıncınızın yanı sıra "kötü" kolesterol seviyenizi düşürmede de rol oynayabilir. Sonuç olarak, kalp hastalığına yakalanma ihtimaliniz azalabilir. Ayrıca domates, kalp sağlığınızı iyileştirebilecek B, E vitaminleri ve flavonoidler gibi diğer vitaminler ve besinler açısından da zengin bir kaynaktır.