Kuzu etli Özbek pilavı

Özbek mutfağından; bol havuçlu, etli ve nohutlu pirinç pilavı Özbekistan mutfağına ait bizim evde çok beğenilen lezzetlerden biri...

Kuzu etli Özbek pilavı
Yaşam
10 Ocak 2022 Pazartesi

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • Yarım kg kuzu eti, sotelik

  • Yarım kg havuç, Jülyen doğranmış

  • 1 bardak sıcak su

  • 2 bardak baldo pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz +yeterince ılık su

  • 1 bardak haşlanmış nohut

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 bardak sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı kimyon




Yapılışı:

* Pirinç ve 1 tatlı kaşığı tuzu derin bir kaba alın, üzerini aşana kadar ılık su ekleyip kenarda bekletin.


*Zeytinyağı ve soğanı geniş bir pilav tenceresinde kısık ateşte pembeleşene kadar kavurun. Ocağı açık ateşe ayarlayın, eti ekleyip etin suyunu salmasına izin vermeden soteleyin (mühürleme yapıyoruz), havuçların yarısını ekleyip havuçlar yumuşayana kadar birkaç dakika daha soteledikten sonra 1 bardak sıcak su ilave edin, orta ateşte et yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak yaklaşık yarım saat pişirin (bu süre sonunda tencerenin dibinde 2 - 3 yemek kaşığı kadar suyundan kalmış olmalı).


*Etler piştikten sonra pirinci bol suda yıkayıp suyunu süzdürün.


*Tencerede pişen etin üzerine haşlanmış nohut, yıkanmış pirinç ve havuçların diğer yarısını yayın (karıştırmayın), tuz ve 2 bardak sıcak suyu ekleyip kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Ocağı kapatıp kimyonu serpiştirin. 10 dakika kadar demlendirdikten sonra alttan üste doğru karıştırarak sıcak olarak servis edin.


Kısa notlar:

*Aynı yöntemle et yerine tavuk baget but ile pişirilebilir, her iki türlü de çok lezzetli oluyor.


*Tariflerimde tuz miktarını mümkün olduğu kadar az miktarda veriyorum, fazlası zararlı olduğundan sizler de tuzdan ziyade baharatlarla zenginleştirerek gayet lezzetli yemekler yaratabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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