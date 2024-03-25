Kovboy çizmesi nasıl kombinlenir?

Eğer çizmelerinizi pantolonunuzun altında değil de tıpkı bir kovboy gibi pantolonunuzun üstünde kullanmak isteyebilirsiniz. Bu tür kombinlere benzer renklerde ceket veya yelekler ekleyerek o dönemin havasını yansıtabilirsiniz. Bu görünümle daha rahat ve çabasız bir şıklık elde edebilirsiniz.