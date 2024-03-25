Kovboy çizmesi nasıl kombinlenir?

Kovboy \u00e7izmesinin kombinlendi\u011fi en klasik ve en be\u011fendi\u011fimiz g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc kot \u015fortlarla olan birlikteli\u011fi. Festival kombinlerinin vazge\u00e7ilmezi olan bu kombin yaz aylar\u0131nda olduk\u00e7a haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme imza atman\u0131z\u0131 sa\u011flayabilir. Daha da \u015f\u0131k bir hale getirmek i\u00e7in blazer ceketlerden faydalanabilirsiniz.. Daha so\u011fuk havalarda bol pantolonlar ve \u00f6zellikle kot pantolonlar kovboy \u00e7izmelerine e\u015flik etmede olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 olabilirler. Benzer renkte bir \u00e7antay\u0131 da kombininize ekledi\u011finizde olduk\u00e7a \u015f\u0131k bir kombin yapm\u0131\u015f ve uyumu yakalam\u0131\u015f olursunuz.. E\u011fer \u00e7izmelerinizi pantolonunuzun alt\u0131nda de\u011fil de t\u0131pk\u0131 bir kovboy gibi pantolonunuzun \u00fcst\u00fcnde kullanmak isteyebilirsiniz. Bu t\u00fcr kombinlere benzer renklerde ceket veya yelekler ekleyerek o d\u00f6nemin havas\u0131n\u0131 yans\u0131tabilirsiniz. Bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcmle daha rahat ve \u00e7abas\u0131z bir \u015f\u0131kl\u0131k elde edebilirsiniz.. Biz kovboy \u00e7izmelerini mini beyaz elbiselere \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz. Kot ceketlerle birlikte tercih etti\u011finizde sakin ama haval\u0131 bir kombin elde etmi\u015f olursunuz. Kot par\u00e7alar\u0131n kovboy \u00e7izmelerle olan uyumu tart\u0131\u015f\u0131lmaz bir ger\u00e7ek.... U\u00e7u\u015f u\u00e7u\u015f eteklerin \u00f6zellikle uzun boyda olanlar\u0131 sanki kovboy \u00e7izmeler i\u00e7in yarat\u0131lm\u0131\u015flar. En s\u0131radan \u00fcstlerle bile kombinleyebilece\u011finiz bu ikili havan\u0131n o g\u00fcnk\u00fc durumuna g\u00f6re k\u00fclotlu \u00e7oraplarla da kullan\u0131labilir. . Bunun d\u0131\u015f\u0131nda son d\u00f6nemin y\u00fckselen par\u00e7alar\u0131ndan uzun ve y\u0131rtma\u00e7l\u0131 kot etekler de kovboy \u00e7izmelerini en fazla \u00f6ne \u00e7\u0131karan par\u00e7alardan biri. \u00c7izmenizin rengine g\u00f6re gri renkteki ta\u015flanm\u0131\u015f kotlarla da kullanabilirsiniz.. Son olarak tabii ki u\u00e7u\u015f u\u00e7u\u015f elbiselerle birlikte kullan\u0131lan kovboy \u00e7izmelerinin ayr\u0131lmaz par\u00e7as\u0131 olan \u015fapkalar\u0131 eklemek. Kovboy \u015fapkalar\u0131 tamamen 70'li y\u0131llara at\u0131fta bulunuyor ve o tarz\u0131 yans\u0131tman\u0131z\u0131 sa\u011fl\u0131yor..
Facebook Yorumları