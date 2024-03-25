Kovboy çizmesi nasıl kombinlenir?

70'lerden gelen tarzıyla moda dünyasının en havalı parçalarından biri olan kovboy çizmelerin nasıl kombinlenebildiğini inceliyoruz.

Moda
Giriş: 25 Mart 2024 11:50 Güncelleme: 25 Mart 2024 11:50
ABONE OL

  • Kovboy çizmesinin kombinlendiği en klasik ve en beğendiğimiz görünümü kot şortlarla olan birlikteliği. Festival kombinlerinin vazgeçilmezi olan bu kombin yaz aylarında oldukça havalı bir görünüme imza atmanızı sağlayabilir. Daha da şık bir hale getirmek için blazer ceketlerden faydalanabilirsiniz.

    1 / 7

  • Daha soğuk havalarda bol pantolonlar ve özellikle kot pantolonlar kovboy çizmelerine eşlik etmede oldukça başarılı olabilirler. Benzer renkte bir çantayı da kombininize eklediğinizde oldukça şık bir kombin yapmış ve uyumu yakalamış olursunuz.

    2 / 7

  • Eğer çizmelerinizi pantolonunuzun altında değil de tıpkı bir kovboy gibi pantolonunuzun üstünde kullanmak isteyebilirsiniz. Bu tür kombinlere benzer renklerde ceket veya yelekler ekleyerek o dönemin havasını yansıtabilirsiniz. Bu görünümle daha rahat ve çabasız bir şıklık elde edebilirsiniz.

    3 / 7

  • Biz kovboy çizmelerini mini beyaz elbiselere çok yakıştırıyoruz. Kot ceketlerle birlikte tercih ettiğinizde sakin ama havalı bir kombin elde etmiş olursunuz. Kot parçaların kovboy çizmelerle olan uyumu tartışılmaz bir gerçek...

    4 / 7

  • Uçuş uçuş eteklerin özellikle uzun boyda olanları sanki kovboy çizmeler için yaratılmışlar. En sıradan üstlerle bile kombinleyebileceğiniz bu ikili havanın o günkü durumuna göre külotlu çoraplarla da kullanılabilir.

    5 / 7

  • Bunun dışında son dönemin yükselen parçalarından uzun ve yırtmaçlı kot etekler de kovboy çizmelerini en fazla öne çıkaran parçalardan biri. Çizmenizin rengine göre gri renkteki taşlanmış kotlarla da kullanabilirsiniz.

    6 / 7

  • Son olarak tabii ki uçuş uçuş elbiselerle birlikte kullanılan kovboy çizmelerinin ayrılmaz parçası olan şapkaları eklemek. Kovboy şapkaları tamamen 70'li yıllara atıfta bulunuyor ve o tarzı yansıtmanızı sağlıyor.

    7 / 7

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.