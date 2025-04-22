Kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulabilirsiniz?

Hepimizin, hayatımızı ele geçirmiş gibi görünen bazı alışkanlıkları vardır ve bunları dizginlemeye ya da bırakmaya çalışsak da, eskiye dönmek fazlasıyla kolay olabilir. Alışkanlıklar genellikle, altında yatan duygusal bir tetikleyiciye -çoğunlukla kaygı veya stres- yanıt olarak geliştirilen davranışsal çözümlerle başlar. İşe yararlar çünkü anlık bir rahatlama hissedersiniz. Bu da davranışın tekrar edilmesine neden olur ve tekrarlarla birlikte bu davranışlar beynine adeta kazınır. Sonunda otomatik hale gelirler. Ama alışkanlıklar kırılabilir; beyninizi yeniden programlayabilirsiniz. Eski devreleri kapatamasanız da, yenilerini oluşturabilirsiniz. İşte alışkanlıklarınızı kırmak için kullanabileceğiniz altı öneri:

1. Tetikleyicilerini tanı

Bir filme oturur oturmaz tırnaklarınızı yemeye mi başlıyorsunuz? Bir alışkanlığı harekete geçiren şey tetikleyicilerdir ve bunlar hem çok çeşitli hem de oldukça ince olabilir. Bu davranışları tetikleyen unsurların farkında olmak, alışkanlığın sinirsel devresini kırmanın ilk adımıdır. Tetikleyiciyi tanımak, onun üzerindeki etkisini azaltır. Farkındalıkla birlikte farklı bir şey yapma şansınız olur.

2. Yerine geçecek bir davranışı önceden planla

Farklı bir şey yapmak kilit noktadır. Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kendini zorlayarak durdurmak değil, yerine konacak davranışı planlamaktır: Film izlerken ellerinin üstüne oturmak, saçını çekmek yerine lastik bir top sıkmak, telefonunu göz önünde değil mont cebine koymak gibi. Ama bu alternatifleri o an içinde bulmayı bekleme. Film başladığında, eve girdiğinde, telefon gözüne çarptığında iş işten geçmiş olur—beynin otomatik moda geçer. Bu yüzden 4’te film izleyeceğini biliyorsan, ne yapacağını da önceden bilmelisin. Beklersen, tetikleyiciler çok baskın gelir.

3. Duygusal sıcaklığını takip et

Çevresel tetikleyiciler işin bir yarısıysa, duygusal tetikleyiciler de diğer yarısıdır. Kötü alışkanlıklar, kaygıyı azaltmada etkili oldukları için caziptir. Sınavlar, iş değerlendirmeleri, iş yerinizdeki zorlayıcı süreçler ya da partnerinizle yaşadığınız büyük bir tartışma gibi duygusal olarak savunmasız olduğunuz zamanlarda bu alışkanlıklara daha çok başvurursunuz.

Bunun ilacı duygusal sıcaklığını takip etmektir. Sabah uyandığınızda kendinize nasıl olduğunuzu ve ne hissettiğinizi sorun. Bugün duygusal olarak ne kadar kırılgansınız? Dikkatli olmanız gereken bir gün mü? Sınavlar, ilişkiler ya da işle ilgili stres yaşıyorsanız, yıkıcı davranışlara karşı dikkatli olmanız gerekebilir.

Proaktif olma zamanı. Her saat başı 1’den 10’a kadar bir duygusal sıcaklık skalasıyla kendinizi kontrol edin. 1 tamamen sakin, 10 kontrolsüz anlamına gelir. 3 - 4 seviyesindeyken kendini yakalayabilirseniz, kaygınızı ya doğrudan ele alabilir ya da azaltacak adımlar atabilirsiniz. 6 veya üzerine çıktığınızda ise duyguları kontrol etmek çok daha zor hale gelir.

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4. Altta yatan sorunları ele al

Kötü alışkanlıklar, temel sorunlara kötü çözümler olarak başladığına göre, o zaman bu temel sorunlara daha iyi çözümler bulmak gerekir. Belki sosyal ortamlardan sürekli korkmanıza neden olan bir kaygı bozukluğunuz var, ya da kendinizi sürekli eleştiriyorsunuz, bu da kötü alışkanlıklara neden oluyor. Belki işin her zaman stresli, sürekli eleştiriliyorsunuz, ya da ilişkin parçalanmak üzere ama kimse konuşmuyor.

Artık harekete geçme zamanı. Kaygılarınızı, işinizi, ilişkinizi daha sağlıklı şekilde ele almanın yollarını bulmalısınız. Bu, alışkanlıklarınızı anında yok eder mi? Hayır, ama tetikleyiciler ve kaynak azaldıkça, alışkanlık zamanla sönmeye başlar.

5. Gerilemeleri bekle

İki adım ileri, bir adım geri. Süreç böyle işler. Kötü bir gün geçirirsin, kırılgansındır. Sorun değil, tekrar toparlanıp devam etme zamanı gelmiştir.

6. Kenarda bir koçun olsun

Bu, hesap verebilirlik ve destekle ilgilidir—zorlandığında başvurabileceğiniz biri. Ama uzman birinden nasıl bir destek istediğinizi baştan netleştirmeniz gerekir, yoksa kendinizi yönetiliyormuş gibi hissedip sinirlenebilirsiniz. Kötü alışkanlıkları kırmak, kişilik meselesi ya da irade savaşı değil; beynini yeniden yapılandırarak alışkanlık temelli davranışları daha sağlıklı alternatiflerle değiştirme sürecidir. Bu süreç, beyninin seni yönetmesi yerine senin beynini yönetmenle ilgilidir.

Kaynak: Robert Taibbi. "How to Break a Bad Habit". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/fixing-families/202503/how-to-break-a-bad-habit. (16.03.2025).