Korsenin sağlığa etkileri nelerdir?

Korseler, belinizi daha ince hale getirmek üzere şekillendirdiğini iddia eden ve size kum saati şekli veren ürünlerdir. Genellikle kalın kumaştan yapılırlar ve duruşu sağlamak üzere sert metal bir omurga içerebilirler. Belinizi sıkıca sararak daha ince görünmesini sağlar ve hatta bu şekilde vücudunuzu sarmanın karın kaslarınızı yeniden şekillendirerek bel bölgenizi gerçekten incelteceğini iddia ederler. Gerek sosyal medya gerekse farklı kanallardan dayatılan güzellik algıları sizi ince bir bele sahip olmaya yönlendirebilir. Bunun en kolay yolu olarak bir illüzyon yaratan korseleri kullanmak isteyebilirsiniz fakat sonuç hayal kırıklığı olabilir. Böylesi bir korse belinizi inceltmemekle birlikte sizi rahatsız edecek ve belki de bazı sağlık sorunlarına yol açacaktır. İşte korse kullanmadan önce bilmeniz gerekenler.

Korseler gerçekten işe yarar mı?

Bir korse kullanım esnasında tamamen fiziksel olarak, vücudunuzu, fazla yağı, kaslarınızı ve organlarınızı içeri sıkıştırarak belinizi inceltebilir fakat çıkardığınızda her şeyin eski halini alması pek uzun sürmeyecektir. Peki, kilo vermenize yardımcı olabilirler mi? Midenizi sıkıştıran süper sıkı bir banda sahip olmak yemek yemeyi oldukça tatsız hale getirir. Dolayısıyla porsiyonlarınızı sınırlamaya çalışıyorsanız, bir korse giymek dolaylı yoldan daha az kalori almanıza sebep olabilir.

Gerçek bir faydası ise yüksek bir vücut ağırlığınız varsa, ergonomik bir korsenin hareketliliğinizi ve esnekliğinizi artırmak için ihtiyaç duyabileceğiniz geçici desteği sağlaması olabilir. Ancak bazı riskler olduğundan denemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Korsenin zararları nelerdir?

Birkaç saat boyunca bir korse giymek muhtemelen rahatsız edici olsa da büyük bir zarar görmeyebilirsiniz ancak bunu düzenli bir şey haline getirmeyi düşünüyorsanız, yapmamak için birçok sebebiniz var.

Korseler tam anlamıyla vücudunuzu sıkar. Belinizi birkaç santim inceltmek, içerideki her şeyin de sıkışması anlamına gelir. Bu sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, hayati organlarınıza potansiyel olarak baskı uygulayabilir.

Korseler ayrıca ciğerlerinizi sıkıştırır ve bu da alabileceğiniz hava miktarını büyük ölçüde azaltabilir. Bu, nefes almakta zorlanıyormuş gibi yorgun hissetmenize ve hatta bayılmanıza neden olabilir.

Nefes almakta zorlandığınızda egzersiz yapmak daha zor bir hale gelir ama dahası da var: Nefes alma sorunları kaslarınızda laktik asit birikmesine neden olarak yapabileceklerinizi kısıtlar.

Duruşunuzu bozabilir ve sırtınızı incitebilirler. Kısa süreliğine destek sağlasa da uzun süreli bir korse kullanmak, sizi desteklemek için çok çalışmak zorunda kalmadıkları için aslında çekirdek kaslarınızın zayıflamasına neden olur. Bu, kambur bir duruşa ve sırt ağrısına neden olabilir.

Araştırmalar, özellikle yakın zamanda yemek yediyseniz, tüm bu basıncın midenizdeki asitlerin boğazınıza sıçramasına neden olabileceğini gösteriyor.

Korse giymek yerine ne yapabilirsiniz?

Belinizi küçültmenin en iyi yolu sadece temel diyet ve egzersizdir.

Daha az kalori almak ve egzersiz yaparak daha fazla yakmak, genel olarak vücut yağını kaybetmenize yardımcı olur ve bu, belinizin santim santim incelmesini sağlar. Gerçekten incelmek istiyorsanız, rafine şekeri azaltın ve günde en az 10.000 ila 15.000 adım atmaya çalışın.

Egzersizi ve diğer karın hareketlerine gelince haftada en az iki kez kuvvet egzersizlerini antrenman rutininize dâhil etmek iyi bir fikirdir. Ancak her ne kadar belinizin zorlandığını hissetseniz de özel olarak belinizi inceltecek bir egzersiz yoktur.

Beliniz, önceden ayarlanmış muhteşem bir şekle sahiptir ve korse giymek önemli bir hasara neden olmadan onu değiştirmez. Bir kostümün parçası olarak birkaç saatliğine bir tane giymek sorun olmasa da uzun süre korse kullanmak iyi bir fikir değildir. Belinize sarılın ve olduğu gibi sevin. İncelmesini istiyorsanız iyi bir diyet ve egzersiz en sağlıklı yol olacaktır.

Referanslar:

Marygrace Taylor. "Debunking Waist Trainers Once and for All". Şuradan alındı: https://greatist.com/health/do-waist-trainers-work#other-ways-to-shape-your-waist (22.10.2021).