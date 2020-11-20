Kordon dolanması nedir?

Doğum sırasında bebeğin göbek kordonunun boynuna dolanması, çoğu zaman korkunç bir hikâye olarak anlatılır. Ancak gerçekte bu durum her zaman hayati tehlike içermeyebilir.

Kordon dolanması nedir?
Hamilelik
20 Kasım 2020 Cuma

Doğumda kordon dolanması, zannedilenin aksine çoğu zaman bebeklerin hayatını tehlikeye atan bir durum değildir. Hatta tüm doğumların yaklaşık üçte birinde meydana gelen oldukça yaygın bir durumdur. Bebek rahim içerisindeyken, kısıtlı alanda hareket ettikçe, kendisini plasentaya bağlayan göbek kordonu sıklıkla boynuna sarılabilir.


Göbek kordonu, Wharton Jeli adı verilen kalın bir koruyucu yapı ile kaplanmıştır. Bu yapı, dokudaki kıkırdak gibidir ve bebeğin hareketlerinin kordonun içinden geçen atardamarları ve damarı sıkıştırmasını önler. Bu nedenle, kordonun dolanması, bebek için genellikle bir sorun teşkil etmez.


Kordonun boyuna dolandığı nasıl anlaşılır?

Günümüz koşullarında ultrason teknolojisi, bebeğin boynuna dolanmış bir kordonu belirlemede çok da yararlı değildir. Yapılan bir araştırmada, ultrason aracılığıyla kordonu boyun çevresinde bulma şansının yalnızca % 65 olduğunu görüldü. Ayrıca % 19'luk bir yanlış değerlendirme oranı vardı, yani beş kadından birine, aslında öyle olmadığı halde ultrasonda öyle anlaşılabileceğinden, bebeğin kordonunun boynuna dolandığı söyleniyor. Bu da haliyle büyük endişe yaratabiliyor. Doğum anında, bebeğin başı dışarı çıkar çıkmaz, ebe veya doktor bebeğin boynunun çevresinde kordon sarılıp sarılmadığını kontrol eder.



Kordon dolanınca ne olur?

Doktor ya da ebe, kordonun bebeğin boynuna ne şekilde dolanmış olduğunu fark ettikten sonra duruma göre nasıl ilerleyeceğine karar verecektir. Tipik olarak, kordon bebeğin başından rahatlıkla geçecek kadar gevşek bir şekilde sarılmıştır ve birkaç hamlede çözülebilir. Kordon birden çok kez sarılmışsa, bu süreç biraz zaman alabilir.


Kordonun bebeğin boynuna çok sıkı sarılmış olduğu durumlarda, bebek tam olarak doğmadan önce kordonun kesilmesi gerekebilir. Bu işlemden sonra bebek artık anneden plasenta yoluyla besin ve oksijen alamayacağı için, bebeğin oldukça hızlı bir şekilde doğumunu gerektirir. Bazen bebek o kadar hızlı doğar ki bu yöntemlerin hiçbiri kullanılamaz. Becerikli bir uygulayıcı, bebeğin vücudunu doğarken çok düzgün ve annenin vücuduna yakın bir şekilde tutacaktır. Böylece kordon sağlıklı bir şekilde bebeğin boynundan ayrılabilecektir.


Doğumda karşılaşılabilecek diğer göbek kordonu sorunları

Göbek kordonu ile ilgili oluşabilecek sorunlar arasında kordon sıkışması ve kordon sarkması da yer alır.


Kordon sıkışması, göbek kordonunun genellikle bebek ile pelvis arasında, bir miktar bozulmaya neden olacak kadar sert bir şekilde sıkışması ile olur. Bazen bu durum annenin pozisyon değiştirmesiyle hafifletilir, hatta sağsan sola dönmek kadar basit bir şey bile bu sorunu geçirebilir. Aynı zamanda anne için oksijen veya amniyoinfüzyon gibi başka müdahalelere ihtiyaç duyulabileceği anlamına da gelebilir. Bazen kordon sıkışması durumunda, bebeğin kalp atış hızı olumsuz etkilenebilir ve bu hemen teşhis edildiğinde sezaryen doğuma karar verilebilir.


Göbek kordonu doğum kanalına (vajinaya) bebekten önce girdiğinde ise kordon sarkması meydana gelir. Bu çok acil bir duruma neden olabilir çünkü kordondaki kan akışı, bebeğin başı ve gövdesi arasına bastırılarak sıkışabilir. Bu da bebeğe yeterince oksijen ulaşmasını engelleyeceği için, acil sezaryen kararını gerektirebilir.


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Referanslar:

Robin Elise Weiss. "When the Umbilical Cord Wraps Around the Baby's Neck". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/cord-around-the-babys-neck-at-birth-2759061. (20.04.2020).

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