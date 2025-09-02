Kocaçay Deltası’nda iki pelikan türü

Bursa'n\u0131n Karacabey il\u00e7esinde bulunan Koca\u00e7ay Deltas\u0131, T\u00fcrkiye'de nadir g\u00f6r\u00fclen bir do\u011fa olay\u0131na ev sahipli\u011fi yapt\u0131. . Sulak alanda, \u00fclkede g\u00f6zlemlenen iki pelikan t\u00fcr\u00fc olan tepeli pelikan ile ak pelikan ayn\u0131 anda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.. \u0130ri c\u00fcsseleri ve ihti\u015faml\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcmleriyle dikkat \u00e7eken pelikanlar, deltadaki do\u011fal ya\u015fam zenginli\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
