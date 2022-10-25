Kıyafetlerde denim on denim trendi geri geldi!

"Denim on denim", di\u011fer bir ad\u0131yla "double denim" modas\u0131 2010'lu y\u0131llar\u0131n en \u00e7ok tercih edilen trendlerinden biriydi. Zaman i\u00e7erisinde yerini ba\u015fka trendlere b\u0131rakt\u0131 ve uzun zamand\u0131r moda haftalar\u0131nda g\u00f6rmez olduk.. Denim on denim modas\u0131nda ilk zamanlar sadece ayn\u0131 tonda par\u00e7alar bir arada kullan\u0131l\u0131rken ilerleyen d\u00f6nemlerde farkl\u0131 kot renkleri birlikte tercih edilmeye ba\u015fland\u0131.. G\u00fcnl\u00fck hayatta genel olarak spor \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm yakalamak i\u00e7in tercih edilen bu trend, \u00f6zellikle sonbahar ve ilkbahar sezonuna olduk\u00e7a kolay bir \u015fekilde adapte olabilir cinsten.. Ve evet... \u00d6zledi\u011fimiz trend yeniden moda haftalar\u0131nda ve sosyal medyadaki moda hesaplar\u0131nda y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7meye ba\u015flad\u0131. Peki siz bu trendi yeniden tercih edecek misiniz?. \u0130\u015fte ilham alabilece\u011finiz di\u011fer denim on denim kombin \u00f6nerileri.... . . . . . . . . . .
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