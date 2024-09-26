Kısa boylu basenli kadınlar nasıl kot pantolon giymeli?

Y\u00fcksek bel jeanler\nY\u00fcksek bel, bacak boyunu daha uzun g\u00f6sterir ve beli vurgular. Bu da basen b\u00f6lgesini daha dengeli g\u00f6sterir.. D\u00fcz pa\u00e7a jeanler\nD\u00fcz pa\u00e7a jeanler, basen geni\u015fli\u011fini dengeleyerek bacaklar\u0131n daha uzun g\u00f6r\u00fcnmesine yard\u0131mc\u0131 olur.. Koyu renk jeanler\nKoyu renkler, \u00f6zellikle indigo ve siyah jeanler, v\u00fccuda daha zay\u0131f ve ince bir siluet kazand\u0131r\u0131r.. Bol pa\u00e7a veya flare jeanler\nDizden a\u015fa\u011f\u0131 do\u011fru geni\u015fleyen flare veya bol pa\u00e7a jeanler, basen ve bacak dengesini sa\u011flar, bacak boyunu daha uzun g\u00f6sterir.. Minimal detaylar\nCep detaylar\u0131 ve fazla s\u00fcslemelerden ka\u00e7\u0131narak, daha sade tasar\u0131mlar tercih etmek, basenleri \u00f6ne \u00e7\u0131karmadan \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flar..
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