Kendini iyi hissetmek için 5 basit yöntem

Pozitif kalmak için "eğer... o halde..." ifadelerini kullanın

Biri sabrınızı zorladığında veya sizi sinirlendiğinde, "eğer" ve "o zaman" kelimeleri size yardımcı olabilir. Nasıl mı? Winnipeg Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, bir durumla ilgili düşünceleri "eğer" ve "o zaman" ifadeleriyle yeniden çerçevelemek korku, üzüntü, yorgunluk, kendinden şüphe etme ve hatta tiksinti ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bunu şu şekilde uygulamaya koyabilirsiniz; Karşılaştığınız bir zorluğu düşünün. Bu sizin "eğer" cümlenizdir (örneğin: "Son teslim tarihi geldiğinde hasta olursam..."). Daha sonra ne tür olumlu bir yanıt almak istediğinize karar verin. Bu sizin "o zaman" cümlenizdir ("... o zaman soğukkanlılığımı koruyacağım"). Bunları bir araya getirin; stresli koşulların daha kolay yönetilebilir görünmesini sağlamak için kendinize bunu söylemelisiniz. Kendi mantranızı yaratmanız için mükemmel bir formül.