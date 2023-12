Kendini iyi hissetmek için 5 basit yöntem

"Mikro Egzersiz" yapmanın gücüne inanın!

USC Keck Tıp Okulu'nda tıp ve biyomedikal mühendisliği profesörü David Agus, "Çalışmalar, gün boyunca daha tutarlı bir şekilde aktif olursak, bilişten lenfatik sisteme kadar her şeyin iyileştiğini gösteriyor" diyor ve şöyle ekliyor; "Vücudumuz hareket edecek şekilde tasarlandı. Ancak biz dünyamızı her şey elimizin altında olacak şekilde tasarladık." Bu, gününüze ekstra aktivite eklemek için her fırsatı değerlendirmeniz gerektiği anlamına gelir. Aslında American Journal of Health Promotion'da yayınlanan araştırma, kısa süreli aktivitelerin gerçekten işe yaradığını öne sürüyor. Araştırmacılar, yaşları 18 ila 85 arasında değişen 6.000'den fazla yetişkinden alınan verileri analiz ettiğinde, günlük aktiviteler yoluyla kısa süreli egzersiz (bir ila 10 dakika arasında) yapanların, düşük kan basıncı ve kolesterol dahil olmak üzere aynı faydaları deneyimlediklerini buldular.