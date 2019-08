Kedisi olan insanlar daha zeki!

Yapılan araştırmalara göre kedisi olan insanlar zeka testlerinde daha başarılı.

Bir yere gittiğinizde heyecanla eve dönüş anınızı bekleyen birinin olmasının ne demek olduğunu ancak evcil hayvan sahipleri anlayabilir. Stresimizi azaltmaları, bize dostluk yapmaları ve sorumluluk bilincimizi artırmalarının yanı sıra evcil hayvanlarımızla kişiliğimiz arasında da bağlantılar var. Bu haberde bahsedeceğimiz araştırmalar ise kedi ve köpek sahipleri arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor.

Kedisi olan insanlar daha başarılı

ABD'deki Caroll Üniversitesi profesörlerinden Denise Guastello tarafından yürütülen ve 600 üniversite öğrencisinin dahil olduğu bir araştırmada, köpeği olan insanların kedi sahibi insanlara kıyasla daha dışa dönük ve sosyal olduğu ortaya çıkmış. Diğer bir taraftan ise kedisi olan insanlar daha hassas, yaratıcı ve açık fikirli olarak nitelendirilmiş. Aynı zamanda zeka testlerinde daha yüksek puan alan kedi sahipleri, köpeği olan insanlara kıyasla üniversitede de daha iyi derece yapıyorlarmış.

Sahip olunan hayvan kişiliği ve davranışları etkiliyor

Yapılan araştırmanın sonucunda aynı zamanda insanların karakterleriyle sahip oldukları hayvanların davranışları ve karakteristik özelliklerinin de benzer olduğu sonucuna varılabilir. Araştırmanın başında olan Profesör Guastello da bu düşünceyi destekler nitelikte konuşuyor ve şöyle diyor: "Köpeği olan insanlar daha sosyaldir çünkü köpeklerini her gün dışarı çıkarıp gezdirirler ve diğer köpeklerle oynatırlar. Kedilerinse dışarı çıkmalarına gerek yoktur ve sahipleri de bu yüzden evlerinde rahatlıkla oturup kitaplarını okuyup filmlerini izleyebilirler."

Kedi sahipleri de kedileri gibi asi

Başlığı okuyunca emirlerinizin hiçbirine itaat etmeyen ve bildiğini okuyan kedinizin hınzır bakışları geldi gözünüzün önüne değil mi? Araştırmanın diğer bir ilginç sonucu ise kedi sahiplerinin de kediler gibi kurallara boyun eğmeyen bir yapılarının olduğu yönünde. Kedi sahipleri ne olursa olsun kendi düşüncelerinin arkasında durma taraftarılar. Köpek sahipleri ise tıpkı evcil dostları gibi kurallara itaat etmeye daha meyilli. Yapılan anketlerin sonucu aynı zamanda köpeklerin evcil dost olarak daha fazla tercih edildiğini de gösteriyor.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

