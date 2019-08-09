Kedisi olan insanlar daha zeki!

Yapılan araştırmalara göre kedisi olan insanlar zeka testlerinde daha başarılı.

+ Sonra Oku
Kedisi olan insanlar daha zeki!

Bir yere gittiğinizde heyecanla eve dönüş anınızı bekleyen birinin olmasının ne demek olduğunu ancak evcil hayvan sahipleri anlayabilir. Stresimizi azaltmaları, bize dostluk yapmaları ve sorumluluk bilincimizi artırmalarının yanı sıra evcil hayvanlarımızla kişiliğimiz arasında da bağlantılar var. Bu haberde bahsedeceğimiz araştırmalar ise kedi ve köpek sahipleri arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor.

 

Kedisi olan insanlar daha başarılı

ABD'deki Caroll Üniversitesi profesörlerinden Denise Guastello tarafından yürütülen ve 600 üniversite öğrencisinin dahil olduğu bir araştırmada, köpeği olan insanların kedi sahibi insanlara kıyasla daha dışa dönük ve sosyal olduğu ortaya çıkmış. Diğer bir taraftan ise kedisi olan insanlar daha hassas, yaratıcı ve açık fikirli olarak nitelendirilmiş. Aynı zamanda zeka testlerinde daha yüksek puan alan kedi sahipleri, köpeği olan insanlara kıyasla üniversitede de daha iyi derece yapıyorlarmış.

  

Sahip olunan hayvan kişiliği ve davranışları etkiliyor

Yapılan araştırmanın sonucunda aynı zamanda insanların karakterleriyle sahip oldukları hayvanların davranışları ve karakteristik özelliklerinin de benzer olduğu sonucuna varılabilir. Araştırmanın başında olan Profesör Guastello da bu düşünceyi destekler nitelikte konuşuyor ve şöyle diyor: "Köpeği olan insanlar daha sosyaldir çünkü köpeklerini her gün dışarı çıkarıp gezdirirler ve diğer köpeklerle oynatırlar. Kedilerinse dışarı çıkmalarına gerek yoktur ve sahipleri de bu yüzden evlerinde rahatlıkla oturup kitaplarını okuyup filmlerini izleyebilirler."

 

Kedi sahipleri de kedileri gibi asi

Başlığı okuyunca emirlerinizin hiçbirine itaat etmeyen ve bildiğini okuyan kedinizin hınzır bakışları geldi gözünüzün önüne değil mi? Araştırmanın diğer bir ilginç sonucu ise kedi sahiplerinin de kediler gibi kurallara boyun eğmeyen bir yapılarının olduğu yönünde. Kedi sahipleri ne olursa olsun kendi düşüncelerinin arkasında durma taraftarılar. Köpek sahipleri ise tıpkı evcil dostları gibi kurallara itaat etmeye daha meyilli. Yapılan anketlerin sonucu aynı zamanda köpeklerin evcil dost olarak daha fazla tercih edildiğini de gösteriyor.

  

 

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Taylor, Neelam. (2018). Cat Owners Are More Intelligent Than Dog Owners, Study Finds. Şuradan alınmıştır: https://www.unilad.co.uk/featured/cat-owners-are-more-intelligent-than-dog-owners/

Boren, Zachary Davis. (2014). Cat people 'more intelligent' than dog people, study claims. Şuradan alınmıştır:https://www.independent.co.uk/news/weird-news/cat-people-more-intelligent-than-dog-people-study-claims-9479741.html

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bu kardeşler çok komik!
Bu kardeşler çok komik!
Hayal gücünüzü zorlayacak fotoğraflar
Hayal gücünüzü zorlayacak fotoğraflar
Keşke ülkemizde de olsa dedirten icatlar
Keşke ülkemizde de olsa dedirten icatlar
Siyah-beyaz temalı en iyi çocuk fotoğrafları
Siyah-beyaz temalı en iyi çocuk fotoğrafları
Eylül 2019 İstanbul etkinlik rehberi
Eylül 2019 İstanbul etkinlik rehberi
Ağustos 2019 İstanbul etkinlik rehberi
Ağustos 2019 İstanbul etkinlik rehberi
Kaz Dağları'nda neler oluyor?
Kaz Dağları'nda neler oluyor?
Dünyanın dört bir etrafında çekilmiş en güzel 50 kare
Dünyanın dört bir etrafında çekilmiş en güzel 50 kare

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Hafif pizza tarifi
    Hafif pizza tarifi

    Süresi : 01:28 İzlenme : 9362

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X