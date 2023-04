Karanfilli cevizli baklava nasıl yapılır?

Tadına bakanların mest olacağı nefis baklavayı hazırlamadan önce tarif sonundaki kısa notlar ve püf noktalarına göz atmayı unutmayın derim...

Servis: 22*35 cm’lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 1 saat

Karanfilli cevizli baklava için malzemeler:

Karanfilli cevizli baklava şerbeti için malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

3 bardak toz şeker

2 bardak su

1 çubuk tarçın

1ince dilim limon

————————-

180 gr eritilmiş sade yağ, ayrıntı tarif sonunda

14 adet baklava yufkası

250 gr ceviz içi, iri çekilmiş

Üzerlerine:

Karanfil taneleri

Karanfilli cevizli baklava yapılışı:

Şerbeti için:

*Şeker, su ve çubuk tarçını büyük boy sos tenceresine aktarıp orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın, şeker eriyince limon dilimini ekleyip 7 - 8 dakika kaynatarak ocağı kapatın. Şerbetin içindeki çubuk tarçın ve limon dilimini çıkartarak ılınması için kenara alın.

*Baklava yufkalarını ortadan ikiye kesin (14 adet altta, 14 adet üstte olacak gibi üzerlerine temiz bez örterek kenara ayırın).

*Fırın kabına az miktarda sade yağ sürün, iki yufkayı üst üste aralarına yağ sürmeden kaba serin, bu aşamadan sonra birer kat yufka serip her kata fırça yardımıyla çok az miktarda yağ sürerek 14 katı tamamlıyoruz.

*Üzerine cevizi yayın, cevizin üzerine bir adet yufka sererek yine az miktarda yağ sürün, diğer kalan yufkalara da her kata az miktarda yağ sürerek aynı işlemi yapın (her yufkayı serdiğinizde elinizle hafifçe bastırarak sabitleyin). Keskin bir bıçak yardımıyla dilediğiniz boyutta kareler veya üçgenler halinde kesin (yaklaşık 5,5 cm lik karelere böldüm). Üzerine kalan yağı akıtıp yağ her tarafına gelecek gibi fırçayla sürün. Her bir dilimin ortasına karanfil batırın.

*160 derecede alt - üst ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin (bu sürede üzeri kızarmaya başlıyor), fırın ısısını 150 dereceye düşürerek 30 dakika daha pişirip fırının ısı ayarını kapatın.

*Fırından çıkardıktan 2 - 3 dakika sonra ılık şerbeti baklavanın üzerine dökün. Baklavayı şerbetledikten sonra tekrar fırına verin ve kapağı aralık olarak en az 20 dakika veya vaktiniz varsa bir gece fırında bekletin (fırının kendi sıcaklığıyla şerbet içine iyice çekiyor ve kıyır kıyır lezzette baklava elde ediyoruz).

Kısa notlar:

*Marketlerde satılan tereyağları yaklaşık % 20 oranında süt içerdiğinden baklava pişerken üzerinde kararmalar yapıyor, kararma olmaması için elinizde sade yağ varsa onu kullanın, yoksa sade yağ elde etmek için tereyağını eritip donması için buzdolabına alın, donunca küçük bir kaşık yardımıyla kenarından hafifçe oyarak alttaki sütü çıkartıp kenara alın, bu sütü çorba veya yemeklerde kullanabilirsiniz. Üstte kalan sade yağ oluyor. 220 gr tereyağını eritip bu yöntemle sade yağ haline getirdim ve yaklaşık 180 gr sade yağ elde ettim.

*Baklava yufkası çabuk kuruyup kırılgan hale geldiğinden üzerlerini temiz bir bez ile kapatın, kullandıkça birer birer alarak yine üzerlerini kapatın.

*Her katın kıyır kıyır olması için kısık ateşte belirttiğim ısıda ve sürede pişirmeye özen gösterin.

*Yukarıda verdiğim ölçü ile 24 adet büyük kare dilim baklava elde ediyoruz.

*22*35 cm'lik fırın kabı kullandığımdan yufkaları ortadan ikiye bölerek üst üste koydum ve kabın boyutunda kestim. Kenarlardan artan parçaları ufaltarak yarım su bardağı süt, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, biraz peynir ve maydanozla harmanlayıp tavada pişirdim. Sizler de artan yufkaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...