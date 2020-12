Kadın hastalıkları fibromiyaljiyi nasıl etkiliyor?

Fibromiyalji, tüm vücutta ya da vücudun belirli kısımlarında kronik ağrı ile birlikte uyuşma, yorgunluk, uykusuzluk, huzursuzluk gibi belirtilerle ortaya çıkan ciddi bir sendrom olarak tanımlanıyor. Fibromiyalji sendromunun nedeni tam olarak bilinmese de, hangi işlevlerden ve ne tür hastalıklardan etkilendiğine dair çeşitli araştırmalar mevcut.

Fibromiyalji ve kadın hastalıkları arasındaki bağlantılar da uzun zamandır araştırılan konular arasında. En yaygın bilinen bağlantılar, perimenopoz belirtileri ile artmaya başlayan fibromiyalji semptomlarının yanı sıra, kadınlık hormonları olarak bilinen östrojen ve progesteron hormonunu etkileyen tedaviler ve operasyonlardan sonra da fibromiyalji belirtilerinin görülmeye başlanmasını içeriyor. Benzer şekilde fibromiyalji semptomları, adet döngüsündeki hormonal değişimlere bağlı olarak döngü içerisinde de değişken şekillerde ortaya çıkabiliyor.

Kadınlarda fibromiyalji semptomları

Fibromiyalji sendromunun kadınlarda, erkeklerden daha fazla görüldüğü bilinen bir gerçek. Bunun nedeni de tam olarak bilinmese de, kadınlık hormonlarının fibromiyalji belirtilerini etkileyebildiğini gösteren kanıtlar mevcut.

Fibromiyalji teşhisi almış kadınlarda ağrılı adet görme (dismenore), gebelik komplikasyonları ile birlikte ağrıya duyarlılığın artması (hiperaljezi) durumu da daha sık görülebiliyor.

Jinekolojik hastalıklar ve cerrahi operasyonlar ile fibromiyalji arasındaki bağlantı ile ilgili yapılan araştırmalar hala çok yeni ve yetersiz olsa da, fikir vermesi açısından önemli. 2015 yılında yapılan bir araştırma, fibromiyalji teşhisi almış 219 kadın ve fibromiyalji olmayan ama kronik ağrısı olan 116 kadının çizelgelerini inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, jinekolojik cerrahi operasyonlar geçirmiş olan ve/veya tiroid hastalığı bulunan kadınlarda, fibromiyalji teşhisi daha yaygındı.

Öte yandan, fibromiyalji şikayetlerinin başlaması ile jinekolojik ameliyatların zamanlaması ile ilgili de ilginç bir bağlantı bulundu. Çalışmaya göre, histerektomi (rahmin alınması) ve ooferektomi (yumurtalıkların alınması) operasyonlarını geçirmiş olan kadınlarda, operasyondan önceki veya sonraki 4 yıl içinde fibromiyalji şikayetleri yaygın olarak görülmüştü.

Jinekolojik hastalıkların ve müdahalelerin fibromiyaljyi nasıl bir mekanizma ile etkilediği hala tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmuş değil ancak uzmanlar, hormonal değişimlerin semptomları nasıl etkilediği ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar.

Referanslar:

Adrienne Dellwo. "The Link Between Fibromyalgia and Gynecologic Disease". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/fibromyalgia-tied-to-hysterectomy-gynecologic-disease-715626. (26.10.2020)