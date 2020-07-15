Kabak Koyu gezi rehberi

Kabak Koyu, Fethiye merkeze 30 km, Ölüdeniz Plajı’na ise 17 km uzaklıkta konumlanmış bir koy. Babadağ’ın eteklerine uzanan bir vadiyi de kapsayan Kabak, Faralya adıyla bilinen Uzunyurt Köyü’ne bağlı. Birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiş olduğu için Kabak’ta yapılaşma izni yok, sadece ahşap yapılara ve belirlenmiş ücretli alanlarda kamp yapılmasına izin veriliyor.

Vadinin üst taraflarında balayı konseptli lüks oteller de mevcut ancak eğer vadinin keyfini sadece seyrederek değil, bir parçası olarak çıkarmak istiyorsanız, konfor beklentinizi biraz daha azaltmanız gerekecek. Yine de, daha önce hiç kamp/bungalov tatili yapmamış olsanız da, Kabak’ın büyüsüne kendinizi bırakmanız düşündüğünüzden de kolay olacak.

Yaklaşık 10 sene önce Kabak’a ilk gittiğimde tekerlekli valizim ve şıkır şıkır elbiselerimle dünyanın en güzel yerine geldiğimi düşünmüş ve o halimle vadide hareket etmekte çok zorlanmıştım. O zamandan beri her fırsatta bu sihirli yere uğradım, hala oradayken dünyanın en güzel yerine vardığım hissine kapılıyorum. Hem artık sırt çantam ve sandaletlerim de Faralya’nın taşlı patikalarına daha uygun!

Kabak Koyu’na nasıl gidilir?

Uçakla seyahat edenlerin, Dalaman Havaalanı’ndan Fethiye merkezine ve buradan Ölüdeniz’e ulaşması gerekiyor. Aynı şekilde, otobüsle gelenler de Fethiye Otogarı’ndan Ölüdeniz’e giden araçlara binebilir. Ölüdeniz’den sık sık hareket eden Faralya dolmuşlarına binip son durakta indiğinizde, Kabak’a ulaşmış sayılıyorsunuz. Eğer özel aracınızla geliyorsanız, Muğla/Fethiye merkezinden Ölüdeniz tabelalarını takip etmek çok kolay. Buradan Faralya yoluna devam ettiğinizde, dolmuşların bıraktığı yere ulaşıyorsunuz. Arabanızla koya inmeniz mümkün olmayacağından buraya park edip yola devam edeceksiniz.

Faralya son duraktan Kabak Koyu’na inmek için özel servis araçlarını kullanabilir, ya da küçük patikadan işaretli taşları izleyerek aşağıya yürüyebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika süren taşlı patika, doğa yürüyüşlerine alışkın olmayanlar için pek de uygun olmayabilir. Bu yüzden Kabak’a giderken sırt çantanızı mümkün olduğunca hafif hazırlamanız, patikada yürürken sağlam ayakkabılar giyiyor olmanız tavsiye edilir.

Kabak Koyu’nda konaklama

Kabak Vadisi, birçok kamp işletmesine ev sahipliği yapıyor. Kampların hepsi, doğal ortamı bozmamaya gayret edilerek inşa edilmiş ahşap yapılardan oluşuyor. Aynı zamanda birçok işletmenin özel çadır alanları da mevcut. Kabak’ta çadırda kalmak istiyorsanız, bu işletmelerden birinin alanını kiralamak durumundasınız, çünkü vadi içerisinde serbest kamp yapmak ve ateş yakmak kesinlikle yasak.

Web sayfaları üzerinden kampları incelerken öncelikle dikkat etmeniz gereken hususlardan biri, işletmenin denize yakın olup olmadığı. Bazı kamplar denize 5 dakika yürüme mesafesindeyken, diğerleri vadinin daha üst kesimlerinde konumlanmış durumda ve denize epey uzak. Her işletme farklı imkanlar sunuyor, özellikle üst taraflarda kalan bazı kamplarda havuz ve manzaralı lüks bungalovlar gibi imkanlar varken, denize yakın olan işletmelerde daha orman içi yapılar ve güzel kamp alanları bulmak mümkün.

Kabak Koyu’nda yeme içme meselesi, bir Boğa burcu insanı olarak beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri. Kamplar birbirinden güzel yemekler sunmak için adeta birbiriyle yarışıyor. Konaklama ücretine genellikle sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil oluyor ve iki öğünde de açık büfe ve vegan/vejetaryen seçenekler de dahil olmak üzere bolca çeşit bulmak mümkün.

Kabak Koyu’nun denizi nasıl?

Fethiye’nin meşhur turkuaz deniziyle daha önce karşılaşmadıysanız, yolda gördüğünüz deniz manzarası bile çok heyecan verici gelecek. Koyda denize indiğinizde de, eğer şansınız yaver giderse, muhteşem bir denizle karşılaşmanız mümkün. Sahil taşlı, ancak denize yaklaştıkça küçük taşlar kendine özgü bir kumsala dönüşüyor. Su çok sığ değil, biraz ilerlediğinizde hemen derinleşiyor ve genellikle tertemiz oluyor. Ancak şanslı gününüzde değilseniz, çok hareketli bir Kabak denizine de denk gelebilirsiniz. Böyle olduğunda genellikle denize girmek pek keyifli olmuyor. Sezonun en hareketli zamanlarında sahillere yanaşan tur tekneleri de suyun kirliliğini etkiliyor tabii. Neyse ki Kabak’ta denize girip güneşlenmekten başka yapılacak aktivite çok.

Kabak Koyu’nda neler yapılabilir?

Kabak, her şey dahil tatil konseptinden hiç hoşlanmayanlar ve çok da planlı olmayan tatiller için ideal bir mekan. Tatilinizi burada geçirirken yapabileceğiniz çeşitli aktiviteler tamamen sizin keyfinize kalmış. Kabak Koyu, antik Likya Yolu’nun da içinden geçtiği bir alan olduğu için, etrafta yürünebilecek güzel patikalar var. Tabelalarla belirtilmiş alanlarda kırmızı-sarı boya ile işaretlenmiş taşları takip ederek bu yolları kullanabilirsiniz. Tecrübe ettiğim yollardan biri, şelalenin bulunduğu alana giden yol. Şelalenin iki yolu var, biri kolay ve uzun olan; diğeri de kısa ve daha çetrefilli bir yol. Sonunda güzel bir şelaleye varıp güzelce dinlenir, ormanın tadını çıkarabilirsiniz.

Yürüdüğüm diğer yol, Kabak - Cennet Koyu yoluydu. Tecrübeli biri bir saatte bu yolu yürüyebiliyormuş, biz sallana sallana 2 saatte Kabak’tan Cennet Koyu’na vardık. Yol nispeten kolay, çok güzel manzaralara baka baka gidiliyor. Cennet Koyu ise muhteşem bir yer, nefis bir plajı ve berrak bir denizi var. Bölgeye karadan ulaşım yok ve burada sadece tek bir kamp işletmesi var. Burada bir gece konaklayabilirsiniz, ya da yürüyüş yolundan geri dönebilir, tüm gün yüzüp yorulduysanız da sizi Kabak’a geri götürmesi için bir tekne çağırabilirsiniz. İşletmedeki kişilere sorduğunuzda sizi yönlendirebilirler.

Kabak’tan bir de Aktaş Plajı’na gidilen bir yol olduğunu biliyorum ancak bu yolu hiç yürümedim. Yerleştiğiniz kampta çalışanlarla sohbet edin, daha önce buralara gelmiş birilerini bulun ve kendi rotanızı kendiniz oluşturun.

Kabak Koyu’nda tekne turları da sık tercih edilen aktivitelerden biri. Civardaki koyları dolaşabilir, Kelebekler Vadisi’ni görebilir ve bol bol farklı kıyılarda yüzebilirsiniz.