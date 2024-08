Juice kamerasından Ay ve Dünya

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Jüpiter ve uydularını incelemeye yönelik sürdürdüğü JUICE projesi bir dizi karmaşık yer çekimi manevrası yapılmasını içeriyor. Bu manevralar arasında, insanlık tarihinde ilk kez hem Dünya hem de Ay etrafında gerçekleştirilen bir yörünge manevrası da bulunuyordu. Bu yörünge manevrası, ESA’nın Jüpiter ve uydularını inceleyecek JUICE misyonunun kritik bir parçası olan yer çekimi yardımını kullanma çığır açan bir adımı temsil ediyor çünkü daha önce hiçbir görev çift yerçekimi desteği gerçekleştirmemişti. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen manevra sırasında, Ay’ın yüzeyine dair detaylı fotoğraflar çekilme fırsatı yakalandı.

ESA, Dünya ve doğal uydusu Ay çevresinde gerçekleştirilen bu tarihi yörünge manevrası sırasında elde edilen yeni Ay yüzeyi fotoğraflarını yayımladı. Çekilen fotoğraflar, Ay’ın yüzeyindeki çeşitli yapıları ve renk farklılıklarını gözler önüne seriyor.

Görselleri çeken JUİCE uzay aracının 2031 yılında Jüpiter’e ulaşması planlanıyor. JUICE’in en temel amacı ise Jüpiter ve onun dört büyük Galile uydusundan üçü olan Ganymede, Callisto ve Europa'yı incelemek. Her üçünün de buzlu kabuklarının altında sıvı su okyanuslarına sahip olduğu düşünülüyor.

