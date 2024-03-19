Japonya hakkında bilgiler

Kültürü, gelenekleri, mimarisi ve modern dünyaya olan katkılarıyla kendine has bir ülke olan Japonya ile ilgili bilgiler! Gelin, birlikte bakalım.

Yaşam
Giriş: 19 Mart 2024 16:00
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  • Japonya, Pasifik Okyanusu'nun kuzeydoğusunda yer alan bir ada ülkesidir.

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  • İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1950'li yıllardan itibaren dünyanın ekonomik ve teknolojik açıdan en gelişmiş toplumlarından biri haline gelen Japonya, bu yönüyle dünyanın kendine has ülkelerinden biri olarak bilinmektedir.

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  • Dünyadaki birçok modern aleti ve teknolojiyi geliştiren Japonya'da aileler uzun süredir uygulanan zanaatların beceri ve tekniklerini nesiller boyunca aktarmaya devam ediyor. Geçmiş ile gelecek arasındaki bu ilişki, Japon kültürünün ve toplumunun küresel olarak tanınan bir özelliği haline gelmiştir.

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  • Japonya'nın günlük yaşamda din nadiren tartışılır, devletten ayrıdır ancak çoğu insan doğum, evlilik ve ölüm sırasında dini ritüellere yönelir ve yıl boyunca manevi matsurilere (veya festivallere) katılır. Şintoizm ve Budizm'den gelen fikirlerin bir karışımı olan ahlaki kurallar Japonlarda dinin yerini tutar. Japonların sosyal ve kültürel değerleri günlük yaşamda ağırlık sahibidir.

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  • Japon kültürü için Sakura yani kiraz çiçeği oldukça önemlidir. Tüm yıl boyunca sadece iki hafta boyunca çiçek açan Sakura yeniden doğuşu, faniliği ve ihtişamı simgeler. Sakura festivalleri turistler için muhteşem birer görsel şölen haline dönüşür.

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  • Askeri bir sınıf olan Samuraylar her ne kadar artık mevcut olmasalar da Japon kültüründe derin bir şekilde kendini gösteren samuray mirasının izleri Japon mimarisinde halen görülebilmektedir. Samuray davranışının temeli bushido, yani "savaşçının yolu"dur. Bu eşsiz felsefe, onurun, pervasız cesaretin ve özverinin yanı sıra, kişinin hayatından vazgeçmek ve ölümü kucaklamak amacıyla savaşçının efendisine karşı görevine değer veriyordu. Savaşçının yolunda korkuya yer yoktu ve bu öz disiplin ve saygılı, etik davranış, Japonya tarihi boyunca diğer sınıflar için rol model davranış haline gelecekti.

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  • Japonya'da eski çağlardan beri binalara girerken ayakkabıların çıkarılması geleneği vardır ancak terlik kullanımının tarihi ancak 1950'li yıllara kadar uzanır. Batı tarzı otellerde misafir odasına ayakkabıyla girilebildiği gibi terlik bulunması da yaygındır. İş adamlarının terliklerle uyumlu takım elbiselerle pazarlık yaptığını görmek alışılmadık bir durum değildir.

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  • Bir zamanlar Japonya dışındaki dünyada neredeyse tamamen bilinmeyen manga (Japon çizgi romanları) ve anime (Japon animasyonu) küresel bir fenomen haline geldi ve popülerlikleri her geçen gün artıyor. Japonya'da her iki cinsiyetten ve her yaştan insan manga okur. Günümüz mangası, 1900'lerin ortalarında ortaya çıkan, Japon tarzına karşılık gelen çizgi romanlar olarak tanımlanabilir.

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  • Dikkatli hazırlık ve titiz sunum, Japon mutfağının önemli unsurlarıdır. Yemek bir sanattır ve en basit yemekler bile genellikle uzun yıllar eğitim almış şefler tarafından hazırlanır. Japonya'daki pek çok kasaba ve şehir; ister tatlı, ister balık, erişte, deniz yosunu veya tofu gibi yiyecekler olsun, her şeyden önce yerel spesiyaliteleriyle tanınır.

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