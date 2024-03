Japonya hakkında bilgiler

Bir zamanlar Japonya dışındaki dünyada neredeyse tamamen bilinmeyen manga (Japon çizgi romanları) ve anime (Japon animasyonu) küresel bir fenomen haline geldi ve popülerlikleri her geçen gün artıyor. Japonya'da her iki cinsiyetten ve her yaştan insan manga okur. Günümüz mangası, 1900'lerin ortalarında ortaya çıkan, Japon tarzına karşılık gelen çizgi romanlar olarak tanımlanabilir.