Japonya hakkında bilgiler

Askeri bir sınıf olan Samuraylar her ne kadar artık mevcut olmasalar da Japon kültüründe derin bir şekilde kendini gösteren samuray mirasının izleri Japon mimarisinde halen görülebilmektedir. Samuray davranışının temeli bushido, yani "savaşçının yolu"dur. Bu eşsiz felsefe, onurun, pervasız cesaretin ve özverinin yanı sıra, kişinin hayatından vazgeçmek ve ölümü kucaklamak amacıyla savaşçının efendisine karşı görevine değer veriyordu. Savaşçının yolunda korkuya yer yoktu ve bu öz disiplin ve saygılı, etik davranış, Japonya tarihi boyunca diğer sınıflar için rol model davranış haline gelecekti.