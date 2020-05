İyi bir hayat için...

Hiperbolik kendi kendine yardım yasalarına göre aşağıdakiler olmadıkça başarılı olamazsınız:

En az altı tane iyi olduğunuz uğraşınız olmalıdır.

Mükemmel vücuda sahip olmalısınız.

Sabah rutininiz 4 saat sürmeli ve içerisinde meditasyon, günlük tutmak, yoga, koşu, 3 fincan yeşil çay ve yediğiniz her şeyin kalori hesabını tutmalısınız.

Milyoner olmalısınız.

Bu liste bu şekilde uzayıp gidebilir ama gerçekçi bir liste olduğunu söylemek gerçekten zor... Hayatınızı sizi mutlu edecek yönde ilerletmek ise asıl başarıdır.

Peki iyi bir hayat yaşamak için ne yapmamalısınız?

Son zamanlarda, hiçbir hedefin olmaması, hayatın boyunca dengesiz bir havada davranmak ve tüm sorunlarınızın sorumlusu olarak başkalarını suçlamak yaygınlaştı ve hatta moda haline geldi. İyi bir hayat yaşamak için aşırı sonuçlar elde etmenize gerek olmasa da kendinizi ortalamanın üzerinde olmaya zorlayana kadar hayatın size öğretmesi gereken bazı dersleri de anlamalısınız. Şimdi o herkesin hayalindeki "mükemmel hayat" fikrinden uzaklaşın, kendinizi bunun içi yıpratmak yerine şu an sahip olduklarınıza şükredin. Ortalama bir hayattan daha iyisine odaklanırsanız kendiniz için oldukça iyi bir hayat hazırlamış olursunuz. Ayrıca bu noktada kimse sizi "mükemmel hayat" hayali kurduğunuz için suçlayamaz. Çocukluktan beri sizlere yöneltilmiş olan birçok ekranda ve duyduklarınızla algınız mükemmel hayata yönlendirilmiş olabilir. Ama bu algıdan kurtulmak ve kendi istediğiniz hayatı kurmak sizin elinizde. Ama bütün bu üzerinizde oynanan algı yönetimini fark ettiğiniz andan itibaren hayatınızın ne yönde ilerleyeceği sizin sorumluluğunuzdadır. İyi bir hayat yaşamak için olağanüstü çabalara ihtiyacınız yoktur. Sadece basit, kademeli ve düzenli çaba gerekir.

İşte iyi bir hayat için yapabileceğiniz birkaç şey;

Kitap okuyun

Kitap okuyun ve ardından edindiğiniz bilgileri hayatınıza geçirin. Kaç kitap okuduğunuz hakkında övünmek bir işe yaramaz, burada önemli olan öğrendiğiniz bilgileri ne kadar hayatınıza uyguluyorsunuz? Kitap okudukça ve yeni bilgiler edindikçe merakınız yaratıcılığınızı arttıracak.

Öğrenin

Daha iyi bir hayat için çok fazla eğitim kaynağı var. Hayat deneyimlerine güvenin ve yaşadığınız her olayda kötüye odaklanmak yerine ne öğrendiğinize odaklanın.

İkinci bir iş edinin

Dünyadaki herkes ikinci bir iş edinmek zorunda değil. Ancak bunu yaparsanız ekstra gelir ve sevdiğiniz bir işte üretim halinde olmak size kendinizi iyi hissettirecektir. Ayrıca bu ikinci işinizi de bir özgürlük köprüsü olarak kullanabildiğinizi fark edeceksiniz.

Referanslar:

