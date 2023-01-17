İnsanlar kış uykusuna yatabilir mi?

Fosil kalıntılarını inceleyen bilim insanları eski insanların kış uykusuna yattığını söylüyor.

İnsanlar kış uykusuna yatabilir mi?
Yaşam
Giriş: 17 Ocak 2023 13:00
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Kuzey İspanya'nın Atapuerca bölgesinde bulunan, dünyanın en önemli fosil alanlarından biri olan Sima de los Huesos (kemik çukuru) adlı bir mağarada bulunan kemiklerden elde edilen kanıtlar, yüz binlerce yıl önce insanların kış boyunca uyuyarak hayatta kalmış olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu erken insanların "kısıtlı gıda kaynakları ve yeterli vücut yağı depoları ile soğuk koşullarda uzun süre hayatta kalmalarına yardımcı olan metabolik durumlarda" bulunduğunu iddia ediyor. Başka bir deyişle, kış uykusuna yatmalarının mümkün olduğunu ileri sürüyorlar. İnsanlar artık kış uykusuna girmese de artan kanıtlar bunu yapmak için biyolojik donanımı taşıyabileceğimizi gösteriyor.


ABD'de yer alan Duke Üniversitesi'nde kış uykusu üzerine araştırma yapan bilim insanı Dr. Marina Blanco: “İnsanların kış uykusuna yatmasını sağlamak bilime yakın bir konu” dedi. Bazı bilim insanları ise bu durumun hayal ettiğimizden daha yakın olabileceğine ve kalp durması ve felçten kaynaklanan hasarı önlemekten kıtlığa çare olmaya ve hatta daha uzun uzay yolculuğunu mümkün kılmaya kadar bir dizi potansiyel fayda sağlayabileceğine inanıyor.


Bilim insanları, kış uykusunun bileşenlerini klinik fayda için kullanıp kullanılamayacağını düşünürken kış uykusunun, astronotların uzun bir uzay yolculuğu sırasında ihtiyaç duyduğu yiyecek miktarını azaltabileceğinin mümkün olması da konuşulmaya başlandı. Hem Avrupa Uzay Ajansı (ESA) hem de NASA bu araştırma konusuyla ciddi şekilde ilgileniyor. ESA liderliğindeki bir araştırma, insan kış uykusunun "oyunu değiştiren" bir uzay yolculuğu tekniği olabileceğini öne sürüyor. Üstelik kış uykusu uzay yolculuğu sırasında astronotların maruz kaldığı radyasyonu azaltmaya da yardımcı olabilir. Bristol Üniversitesi'nde klinik öğretim görevlisi olan Dr. Michael Ambler konu ile ilgili şu cümleleri kullanıyor: “Kış uykusundaki bir hayvanı radyasyona maruz bırakırsanız, zarar görmekten korunmuş gibi görünürler.”


Dr. Blanco insanların kış uykusuna yatması ile ilgili son olarak şunları söylüyor: "İnsanları kış uykusuna yatırmanın en zor yanının, metabolizmayı uzun süre baskı altında tutmak olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Ama aslında en büyük zorluk, kış uykusu döneminde birkaç haftada bir doğal olarak meydana gelen ciddi metabolik sıçramalar olan uyarılmalarla ilişkili fizyolojik stres olabilir.”


Referanslar:

Rebecca Ley. “Is human hibernation the key to a manned mission to Mars? Newly discovered fossils suggest early man may have ‘slept’ through winter”. Şuradan alındı: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11575251/Is-human-hibernation-key-manned-mission-Mars.html (27.12.2022).



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