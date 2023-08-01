İnce triko takımlar

Soğuk havalarda triko veya kroşe denilen takımları giymeyi bir hayli seviyoruz. Peki neden değişken havaların yaşandığı yaz aylarında da tercih etmeyelim?

Moda
Giriş: 01 Ağustos 2023 09:28
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  • Bembeyaz triko/kroşe bir takım altın renkteki takılarla tamamlandığında bronz tende muhteşem bir etki yaratabilir. Altına giyeceğiniz sandaletlerle kombininizi tamalayabilir ve esen yaz akşamlarına uyum sağlayabilirsiniz.

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  • Triko takımlarda şortu tercih edenler, sıcak yaz günlerinde gündüzlerden akşama kadar bu tarz takımları değerlendirebilirler. Bizce bu takım ve benzerleri beyaz spor ayakkabılar için biçilmiş kaftan.

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  • Bu tarz daha delikli takımlar ise bikinilere oldukça kolay eşlik edebilirler. Evden çıkarken kolay bir kıyafet tercih etmek ve altınıza bikininizi giymek istiyorsanız bu takımlara şans vermelisiniz.

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  • Rahatından ödün vermeyenler için bu takımdan vazgeçmek olmaz. Birçok çanta, takı ve ayakkabıyla kombinleyebileceğiniz bu parçaları salaş bir mekanda tercih edebilirsiniz.

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  • İşte ilham alabileceğiniz diğer triko/kroşe yazlık takım kombin önerileri...

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