İlkokullarda sınav kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni genelge ile ilkokullarda sınav saati uygulamasında değişikliğe gidildi. Yayınlanan genelgeye göre ölçme yaklaşımı yerine artık süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının benimseneceği açıklandı.

İlkokullarda sınav kalktı mı?
Anne - Baba
Giriş: 15 Ağustos 2024 00:11 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 00:12
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim hazırlık genelgesini yayınladı. Yayınlanan genelgede ilkokullarda sınav saati kaldırıldığı açıklandı. Buna göre ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırılmış olup öğrencilere çoktan seçmeli soruların ye aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama vb. adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak.


Yayınlanan genelgeye göre belirlenen kurallardan bazıları şöyle:

- 2024-2025 ders yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacaktır. Bilindiği üzere bu yıl ilk defa eğitim kurumu yöneticilerimizin görevlendirme takvimi, eğitim öğretim sürecinin gerektirdiği tedbirlerin alınabilmesi ve hazırlıkların yapılabilmesi öngörülerek 12 Temmuz 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Aynı şekilde öğretmenlerimizin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri de 2024 Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Böylece, eğitim öğretim yılının başlangıcı ile birlikte idareci ve öğretmen arkadaşlarımızın yer değişikliği süreci tamamlanmış olacaktır.


- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi (anasınıfı); ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9’uncu sınıf düzeylerinde uygulanacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programları, eğitici eğitimleri, öğretmen eğitimleri, ders kitapları, öğretim materyalleri, ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri vb. konuları içeren ek genelge Bakanlıkça ayrıca yayımlanacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili iş ve işlemler ilgili genelge kapsamında yürütülecektir.


- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde ilk defa açılacak ortaokullar, okulun fiziki şartları ile bölgenin ortaokul ihtiyacı doğrultusunda planlanacak, eğitim ortamlarının ve fiziki koşulların belirlenmesinde pedagojik ilkeler gözetilerek ilgili Genel Müdürlüğün koordinasyonu ve onayı ile çalışmalar yürütülecektir.


- Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak, bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.


- Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, öğrencilerimize aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.


- Eğitim öğretim kurumlarında sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmeyecektir.


- Okullarda öğrencilerin seviyesine göre temizlik, obeziteye karşı duyarlılık, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi, afet farkındalığı, ilk yardım, trafik kültürü, bağımlılık ve şiddetle mücadele konularında farkındalık sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olarak planlamaların yapılarak Okulum Temiz belgelendirme programının yıl boyunca uygulanmasına devam edilecektir.


- İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecektir. Bu bağlamda, enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak, çevreci okullar geliştirmek, gereksiz enerji tüketimini periyodik olarak azaltmak maksadıyla okulların Yeşil Bayrak ile tescil edilmesi için enerji tasarrufu, enerji izleme, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinci eğitimi ve yeşil alanların artırılması vb. alanlarda farkındalık eğitimleri yapılacaktır.


- İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırılmış olup öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama vb. adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacaktır. Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri sürekli takip edilecek ve bu mâhiyette dersin içeriğine uygun değerlendirme araçları kullanılacaktır. Öğrencilerin süreç boyunca takip edilebilmesi amacıyla eksik ve/veya yanlış öğrenmeleri konusunda geri bildirim verilecek ve öğrenme/öğretme süreçleri bu doğrultuda yönetilecektir.


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