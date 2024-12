İkizler'de Dolunay

Esenlikler. 15 Aralık saat 12:01’de İkizler burcunun 23. Derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. İkizler burcu iletişim kurmak, her türlü iletişimsel konu, anlaşma, kısa yolculuklar, eğitim gibi konularla ilişkilidir. Bu dönemde bu konulara çok büyük bir vurgu yaşanacak diyebilirim.

An derecesi, an haritasının 4. evinde. Bu da vatan, toprak bütünlüğü, ülkesel konular, kişisel olarak ev, aile, arsa, gayrimenkul gibi konuların, bu konulardaki iletişim trafiğinin de ön plana çıkacağını gösteriyor. Fakat an derecesine Neptün’den yakın bir kare açı var. Bu da anın kalitesine büyük bir bulanıklık, hesaplama problemleri, aldanma/aldatma, hayal kırıklığı durumlarını ekliyor. Yani eğer bu tarz yatırımlarınız veya aile ile ilgili iletişimleriniz, anlaşmalarınız, beklentileriniz varsa bu dönem biraz belirsiz ve bulanık diyebilirim.

An haritasının yükselen burcu kova ve 1. evinde Satürn ve Neptün de var. Bunların ikisi de Balık burcunda. Neptün’ü anlatmıştım, Neptün’ün 1. evde olması onu daha da güçlü bir hale getiriyor. Yükselen burcun Kova olması işin içerisine halk, toplumsal konular, insanlarla ilgili, insan gruplarıyla arkadaşlarla, networkle ilgili konuları da getiriyor. Fakat 1. evde Satürn olduğu için ve İkizler yöneticisi Merkür ile de sert bir teması olduğu için bu iletişim konularının üzerinde bir baskı, sorumluluk, biraz kötümserlik, fazlaca hesaplama ve sorgulama zorunluluğu gibi konular da var. Bu dönemde medyada da birtakım skandallarla karşılaşabiliriz. İletişim problemleri yaşanabilir genel olarak.

An derecesine PHACT ve SCHEAT sabit yıldızlarından kavuşum ve paralel açıları var. PHACT biraz dönemin içerisinde bilgiye olan açlık ve macera duygusunu, alınabilecek riskleri de katıyor. Yani bu dönemde her ne kadar bulanık da olsa oldukça meraklı ve maceracı bir tutum içerisindeyiz. SCHEAT da farklı fikirleri düşünen, özgür düşünen insanlarla alakalı bir sabit yıldız. Yine benzer temalara işaret ediyor.

15 Aralık İkizler Dolunayı'nın burçlara etkileri

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak;

Yükselen Koç

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. İletişimsel konularda sorgulamayı ve dikkati artırın zira yanlış anlaşılmalar, aldanmalar, dolandırılma gibi konular gündeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Arkadaşlarla ilgili konularda aldanmalara dikkat edin, borç almak vermek gibi konular bu dönemde hiç uygun değil.

Yükselen İkizler

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Ayrıca kariyer konularında aldatıcı etkiler olabilir, hayal kırıklığı yaşatabilecek birtakım durumlar gerçekleşebilir.

Yükselen Yengeç

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor. Özellikle uzaklar, yolculuklar ile ilgili konularda çok dikkatli olmak gerekli. Uzak akrabalar ile ilgili de birtakım alınganlıklar sözkonusu olabilir.

Yükselen Aslan

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarla birlikte çok sosyal bir dönem. Gruplar içerisinde öne çıkabilirsiniz. Yine arkadaşlar konularında alacak verecek, borç konularına çok dikkat etmek gerekli.

Yükselen Başak

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler sözkonusu olabilir. İletişim trafiğiniz çok yüksek. Kariyer ile ilgili konularda karşılıklı ilişki kurduğunuz kişiler, belki bir ortak, bir açık düşman engel teşkil edebilir.

Yükselen Terazi

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir dolunay. İş ve sağlık ile ilgili konularda belirsizlikler, hedeften sapmalar sözkonusu olabilir. Küçük operasyonlar için pek uygun değil.

Yükselen Akrep

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir. Aldanmalara, yanlış hesaplara çok dikkat etmek gerekli. Flört konuları da bu dönemde biraz belirsiz konular arasında.

Yükselen Yay

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Özellikle evlilik, evdeki konular ve ikili ilişkiler bu dönemde belirsizliklere konu olabilir, alınganlıklar yaşanabilir.

Yükselen Oğlak

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. İş yerinde veya iş için yapılan iletişimlere anlaşmalara çok dikkat etmek gerekli, gözden kaçırmanız olası olan konular çıkabilir, hesap karışıklıkları olabilir.

Yükselen Kova

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, dışarı aktiviteleri, yürüyüş gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Bu dönemde flörtler konusunda biraz sıkılgan ve değişken olabilirsiniz. Finansal konularda da belirsizlikler var. Yatırımlar konusunda çok da cesur olmamak gereken bir dönem.

Yükselen Balık

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Evinizle ilgili iletişim trafiğiniz ve yapacağınız anlaşmalar çok vurgu kazanıyor. Bu konularda çok dikkatli olmalısınız zira hayal kırıklığı yaratan veya gözden, hesaptan açan durumlar olabilir. Evde alınganlıklar olabilir.