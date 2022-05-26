İkiz çocuk nasıl olur? İkiz hamilelik için ne yapılmalı?

Bir kişinin ikiz doğurup doğurmayacağını tahmin etmenin garantili bir yolu olmasa da, çoğul gebelik olasılığını artıran bazı faktörler vardır. İşte ikiz gebeliği etkileyen unsurlar...

İkiz çocuk nasıl olur? İkiz hamilelik için ne yapılmalı?
Hamilelik
26 Mayıs 2022 Perşembe

İki tür ikiz vardır - Çift yumurta ikizleri (dizigotik) ve tek yumurta (monozigotik) ikizleri olmak üzere iki tür ikiz vardır. İkizlerin en yaygın türü olan çift yumurta ikizleri, birden fazla yumurtanın salınması, döllenmesi ile oluşur. Yani iki ayrı yumurta ve iki ayrı spermden çift yumurta ikizleri oluşur.


Tek yumurta ikizleri ise bir yumurta ve bir spermin sonucudur. Tek yumurta ikizlerinde, erken embriyo bölünerek genetik olarak özdeş iki embriyo elde edilir. Embriyonun ne zaman ayrıldığına bağlı olarak, ikizlerin kendi plasentaları ve amniyotik keseleri olabilir veya iki ayrı kese ile bir plasentayı paylaşabilirler. Nadir durumlarda, ikizler bir plasentayı ve sadece bir amniyotik keseyi paylaşabilir.


İkiz gebelik hakkında merak edilen her şey!
İkiz gebelik hakkında merak edilen her şey!

Tıbbi tedavi olmadan ikiz olma olasılığını artıran faktörler nelerdir?

Bir kişinin tüp bebek yardımı olmadan ikizlere sahip olma olasılığını artırabilecek bir dizi faktör vardır. Bunlar, bir kişinin aile öyküsünden ve ırkından veya coğrafi bölgesinden kişinin yaşına, kilosuna ve boyuna kadar değişebilir.


Kalıtım

Ailede çoğul gebelik öyküsünün olması çoğul gebelik olasılığını artırabilir. Ancak, bunun anne adayının aile geçmişinde olması gerekiyor.


Coğrafi alan

İkizlerin diğerlerinden daha yaygın olduğu bazı bölgeler vardır. Örneğin Japonya'da ikiz oranı 1000 doğumda sadece 1,3'tür. Afrika'da, Nijerya'da, oran önemli ölçüde daha yüksektir.


Irk

Irk ve ikizlerin görülme sıklığı arasında bir ilişki bulunmaktadır. İkizler, siyahiler arasında oldukça yaygındır. İkiz hamilelik, Asyalı ve Amerikan Yerlileri arasında en düşük seviyedeyken, beyaz ırktan insanlar, özellikle 35 yaşın üzerindekiler, çoğul gebeliğe sahip olma eğilimindedir.


Yaş

Hamile bir kişi ne kadar yaşlıysa, ikizleri olma olasılığı o kadar yüksek olabilir. Johns Hopkins Doğurganlık Merkezi'nin tıbbi direktörü Mindy Christianson konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Bir kadın yaşlandıkça, özellikle 30 veya 35 yaşın üzerindeyken ikiz olma ihtimali de artıyor. Bunun nedeni, belirli hormonların artabilmesidir, bu da birden fazla yumurta bırakma riskini artırır.”


Vücut kompozisyonu

Daha uzun veya daha kilolu olan kişilerde ikiz bebeklere hamile kalma olasılığı daha yüksek. Dr. Christinanson'a göre bu, vücut kompozisyonu ile ilgili hormonal farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir.


İkiz bebek bekleyen anne ve babalara öneriler
İkiz bebek bekleyen anne ve babalara öneriler


Tıbbi tedaviyle ikiz olma olasılığı arttı

Tüp bebek tedavileri ikiz olma olasılığını artırmada büyük rol oynayabilir buna ek olarak yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar gibi yardımcı üreme teknolojileri, bir kişinin ikizlere gebe kalma olasılığını artırabilir.


Tüp bebek tarihsel olarak daha yüksek ikiz oranlarının nedeni olsa da, tıp uzmanları belirli durumlar dışında birden fazla embriyo transfer etmekten uzaklaştıkça bu vaka azalmaktadır. Kadın doğum uzmanlarının temel hedefi sağlıklı bebek…


Referanslar:

Becca Stanek, Rachel Adams. "How To Get Pregnant With Twins". Şuradan alındı: https://www.forbes.com/health/family/how-to-get-pregnant-with-twins/ (23.05.2022).


İkiz bebek bekleyen hamilelerin dikkat etmesi gereken şeyler var!
İkiz bebek bekleyen hamilelerin dikkat etmesi gereken şeyler var!


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