Yeni Game of Thrones dizisi: House of the Dragon

8. sezonu ile ekranlara veda eden dünyaca ünlü dizi Game of Thrones dizisi sevenlerine müjdeli bir haberimiz var! Game of Thrones dizisinin 300 yıl öncesini anlatan yeni bir dizi geliyor. İsmi ise belli oldu; House of the Dragon!