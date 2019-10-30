Yeni Game of Thrones dizisi: House of the Dragon

8. sezonu ile ekranlara veda eden dünyaca ünlü dizi Game of Thrones dizisi sevenlerine müjdeli bir haberimiz var! Game of Thrones dizisinin 300 yıl öncesini anlatan yeni bir dizi geliyor. İsmi ise belli oldu; House of the Dragon!

Game of Thrones final yani 8. sezonu ile bazı hayranlarını hayal kırılığına uğratsa da başka projeler ile devam ediyor. HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.

Dünyada milyonlarca hayranı olan dizinin, yeni önbölümlerinde Targaryenlere odaklanacak ve olaylar Game of Thrones'un 300 yıl öncesinde geçecek. Dizinin senaryosunun Targaryen ailesinin ortaya çıkışını ve güçten düşüşünü anlatması bekleniyor. Ayrıca bu yeni dizi Game of Thrones (Taht Savaşları) kitabının yazarı George R.R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adındaki kitabından uyarlanacak.

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Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin ayrıca dizinin yapımcıları arasında da yer alacak. 'House of the Dragon' dizisinin ilk sezonu 10 bölüm olması bekleniyor. Dizinin yayınlanma tarihi henüz belli değil ama en erken 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.

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