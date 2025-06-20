Hipnozla doğum nedir, hipnodoğum nasıl olur?

Doğumu korkulacak bir olay değil, içgüdüsel bir süreç olarak yeniden tanımlayan hipnodoğum yaklaşımı, zihinsel rahatlama ve nefes teknikleriyle anne adayının doğuma güvenle hazırlanmasını sağlıyor. Peki bilim bu konuda ne diyor, Türkiye’de uygulama alanı ne kadar yaygın?

Hipnozla doğum nedir, hipnodoğum nasıl olur?
Hamilelik
Giriş: 20 Haziran 2025 22:22
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Duygu İslamoğlu
Duygu İslamoğlu duygu.islamoglu@gmail.com

Doğum, kadın bedeninin en güçlü eylemlerinden biri. Ancak modern tıp sistemleri içinde, çoğu zaman kontrol edilmesi gereken bir “risk” gibi ele alınıyor. Bu yaklaşım, kadınların doğuma dair güvenini zedeliyor ve korkuyu artırıyor. Oysa doğum, zihinsel ve bedensel bütünlükle gerçekleştiğinde daha kolay, daha güvenli ve daha mutlu bir deneyime dönüşebilir. Hypnobirthing felsefesi işte tam da bu dönüşümü hedefliyor.


İngiliz doğum eğitmeni Marie Mongan tarafından geliştirilen hypnobirthing, zihinsel gevşeme, nefes çalışmaları ve olumlu telkinlerle doğuma hazırlık sürecini yeniden tanımlıyor. Temel varsayımı şu: Kadın bedeni doğum yapmayı bilir. Bu doğal süreç, korku ve stres yerine güven ve gevşeme ile desteklenirse, hem anne hem de bebek için çok daha olumlu bir deneyim mümkün olur.


Zihnin gücüyle bedeni desteklemek

Hypnobirthing, hipnozdan ilham alsa da, hipnozun klinik anlamda uygulandığı bir terapi yöntemi değil. Aslında, bilinçli farkındalık ve otohipnoz teknikleriyle zihnin sakinleştirilmesini sağlar. Bu sayede doğum sırasında salgılanan stres hormonları azalır, yerine doğumun doğal seyrini destekleyen oksitosin ve endorfin gibi hormonlar geçer.


Yapılan birçok araştırma, hypnobirthing tekniklerinin doğum süresini kısalttığını, daha az ağrı algısı yarattığını ve müdahale oranlarını düşürdüğünü gösteriyor. Örneğin; 2016 yılında yayımlanan bir çalışmada, bu yöntemi uygulayan kadınların %67’sinin doğumda epidural anesteziye ihtiyaç duymadığı bildirildi. Ayrıca doğum sonrası depresyon riskinin azaldığı da kaydediliyor.


Hipnozla doğum nedir? Ne değildir?
Hipnozla doğum nedir? Ne değildir?

Türkiye’de hypnobirthing yaklaşımı yaygın mı?

Türkiye’de hypnobirthing eğitimi henüz yaygın değil, ancak sayıları giderek artan uzmanlar sayesinde ulaşılabilir hale geliyor. 2022 yılında yayımlanan ve bu alandaki ilk yerli akademik çalışmalardan biri olan “Doğumda Destekleyici Bakımda Hypnobirthing Felsefesinin Kullanılması” başlıklı makaleye göre hypnobirthing uygulayan ebeler, doğumun daha olumlu geçtiğini, annenin kendini daha güçlü ve aktif hissettiğini bildiriyor.


Makale, hypnobirthing’in Türkiye’de daha sistematik biçimde uygulanabilmesi için sağlık çalışanlarının eğitilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca hypnobirthing felsefesinin yalnızca özel kurslarla değil, doğum öncesi danışmanlık süreçlerine de entegre edilmesi öneriliyor.


Hypnobirthing International gibi uluslararası akredite eğitim kurumlarının web siteleri üzerinden, Türkiye’deki ya da bulunduğunuz başka bir bölgedeki eğitmenlere ulaşmak mümkün. Ayrıca bazı doula ve doğuma hazırlık eğitmenleri de hypnobirthing tekniklerini eğitim programlarına entegre ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde birebir eğitimler bulunurken, online kurslar sayesinde farklı şehirlerdeki aileler de bu felsefeyle tanışabiliyor.


Kendi kendinize hypnobirthing uygulayabilir misiniz?

Evet. Profesyonel destek almak mümkün değilse, hypnobirthing felsefesinden bireysel olarak da yararlanabilirsiniz. Bunun için:


  • Nefes egzersizleri ve beden farkındalığını içeren uygulamalarla günlük olarak gevşemeyi deneyimleyin
  • Olumlu doğum hikâyeleri okuyarak doğuma dair inanç sisteminizi gözden geçirin
  • Youtube veya podcast platformlarındaki rehberli hypnobirthing meditasyonlarını deneyin
  • Doğumla ilgili düşünce ve korkularınızı bir günlük tutarak keşfedin, dönüştürün
  • Mümkünse doğumda yanınızda olacak kişileri bu felsefeyle tanıştırın

Bilimsel verilerle de desteklenen bu yöntem, doğumun doğallığını yeniden hatırlatırken, kadınların içsel gücüne güvenmeyi teşvik ediyor.



Kaynaklar: "What is hypnobirthing?". Şuradan alındı: https://hypnobirthing.com/about/.

Yulizawati Yulizawati. "Hypnobirthing as an Effort to Reduce Anxiety in Pregnant Women: A Literature Review". Şuradan alındı: https://wmmjournal.org/index.php/wmm/article/view/96. (01.06.2023).

Samiye Mete. Elif Uludağ. "Doğumda Destekleyici Bakımda Hypnobirthing Felsefesinin Kullanılması". Şuradan alındı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46792/586764.(01.02.2017).


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