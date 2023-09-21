Hikayelerin psikolojik halimiz üzerindeki etkileri

Anlattığımız ve dinlediğimiz hikayeler, sadece etrafımızdaki insanları değil, bizzat kendimizi de derinden etkiliyor.

Hikayelerin psikolojik halimiz üzerindeki etkileri
Sağlık
Giriş: 21 Eylül 2023 14:23
ABONE OL
Duygu İslamoğlu
Duygu İslamoğlu duygu.islamoglu@gmail.com

İnsanların hikayelerle olan ilişkisi, bir şeyler anlatabilmeye başladığımız çağlara dayanıyor. Mağara duvarlarından bugün, doğrudan uzaya bile gönderdiğimiz hikayelerimiz her zaman bizimle.


Amerikan Psikoloji Derneği’nin “Monitor on Psychology” Dergisi’nde yayınlanan bir yazıda, hikayelerimizi anlatmanın bizi nasıl dönüştürebileceğine değiniliyor.


Yazıda, ABD’nin Washington kentinde popüler olan bir hikaye anlatıcılığı etkinliğinden söz ediliyor. “SpeakeasyDC” etkinliğinde insanlar, hayatlarından kesitler sunarak ortaya çıkıyorlar. SpeakeasyDC'nin yöneticisi Amy Saidman, "Hepimizin anlatacak hikayeleri var ve sadece insanların dinlemesini bekliyoruz." diyor.


Ancak bu hikayeler sadece dinleyenleri etkilemekle kalmıyor. Psikoloji profesörü Dan McAdams, "Hikayeler, hayatlarımızdaki kaostan anlamlı ve mantıklı bir şey yaratmamıza yardımcı oluyor," diye belirtiyor. Hikayeler, bize karmaşık ya da rastgele olaylara anlam katarak, bu olayları daha iyi anlamamıza ve içselleştirmemize yardımcı oluyor.


İçerik bizi dönüştürebilir

McAdams'a göre, hikayelerin bizi değiştirme gücü, bu hikayelerin içeriğinde yatar. Özellikle "generativity" (jeneratiflik? kavramı burada önemli bir rol oynuyor. Psikolojik olarak jeneratiflik, gelecekle ilgili endişeler ve genç insanları yetiştirmeye, bir sonraki nesle katkıda bulunma ihtiyacını temsil ediyor. Erikson, bu kavramın genellikle orta yaşta (40 ile 64 yaş arası) psikososyal gelişimin bir aşaması olarak ortaya çıktığını savunmuştur.


Bu bağlamda, hayatta karşılaşılan zorlukların bir sonraki zaferle sonuçlandığı anlatılar, yüksek jeneratif yetişkinlerde daha yaygın. Bu tür anlatmayı seven jeneratif kişiler, gelecek nesillere ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusunu da taşırlar.


McAdams, jeneratif insanların genellikle gönüllük, mentorluk ve aktivizm gibi alanlarda hizmet verdiğini belirtiyor. Yani, anlattığımız hikayeler sadece geçmişteki olayları yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda bize kim olduğumuzu ve dünyada nasıl bir fark yaratmak istediğimizi de gösteriyor.


Sonuç olarak, hikayelerimiz sadece bize değil, aynı zamanda toplumumuza ve gelecek nesillere de ışık tutuyor. İster SpeakeasyDC'de, ister başka bir platformda olsun, hikayelerimizi paylaşmakla sadece kendimizi değil, dinleyenleri de dönüştürme potansiyeline sahibiz.



Kaynak: Sadie F. Dingfelder. "Our stories, ourselves". Şuradan alındı: https://www.apa.org/monitor/2011/01/stories. (Ocak 2021).




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.