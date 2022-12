Herkes her şeyi yapabilir

Kötüler olmazsa iyileri nasıl anlayacağız? Tatlı su ile tuzlu suyu nasıl ayırt ederiz?

İnsanların psikolojik durumları yere ve duruma göre değişiklik gösterebilir. Keşke insan insanın halinden anlayabilse…

Evrensel suçları ve kötülükleri bir yana bırakacak olursak iyilik ve kötülük görecelidir aslında. Bir insanın tutunabilmek adına verdiği savaşımın birden çok bedeli vardır, bu bedellerden birisi de başka insanların zarar görmesidir, kabullenmekte zorlansak da bu doğanın bir yasasıdır. Güçlü olabilmek ve güçlü kalabilmek diğer insanların zayıflıklarından geçer. Büyük balık küçük balığı yutar kuralı. İnsanı motive eden etken rekabettir. İnsanlık tarihi bu acımasız ilke üzerine yazılmıştır. Bu rekabete dayanamayanlara ise mazlumluk edebiyatı kalmıştır.

Kötüler genelde vurdum duymaz ve umursamaz olurlar, kafaya pek takmazlar, böylece ömürleri de uzun olur.

Üç maymunu oynayamadıkları için iyiler kaybedip kötüler kazanıyor. Hassas yapıda olmak vücudun tüm sistemini etkiliyor. Sınav dünyası sanki iyilerin bu dünyada işi yok, bunu anlatıyor her şey.

Komşunun tavuğu komşusuna kaz görünürmüş, hiçbir şey göründüğü gibi değil, dışarıdan mutlu gördüğümüz insanların içlerinde kim bilir ne fırtınalar var, hiçbirimiz bilemeyiz.

Dünya iyiler sayesinde nefes alıyor bence. İyilerin sayısının kötülerden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yine de iyiler sadece filmlerde mutlu sonu görüyor.

Hayat üzüntü ve mutluluğun birbirleriyle dans etme ritüeli gibi. Dert, hastalık, sıkıntı her insana mutlaka çarpıyor. Belki bizde bazıları için kötü, bazıları için iyi biriyizdir.

İnsanoğlu her şekle girebilen bir canlı, çok iyi biri bile bazı olayda hatalar yapabilir, kırıp, incitebilir, çığırından çıkabilir, beşer şaşar derler ya kendimize çok baskı yapıyoruz.

İyi insan olacaksın aslında bu kadar basit. Kötülüğe boyut atlatanlarda insan olamaz sanki.

İyi yalan söyleyenler, ağzı iyi laf yapanlar dinletiyor kendisini. Bakmayın herkesin dürüstüm, vefakârım ayağına yattığına, bayılıyorlar yalanı gerçek gibi konuşanlara.

Gölgene bile güvenmeyeceksin. Her an herkes her şeyi yapabilir. Kendi titreşimini yükseltebilenler cevapları alır. Hiçbir şey gerçek değil, her şey mümkün.