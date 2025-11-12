HTHAYAT
Kültür & Sanat

Her çocuğun izlemesi gereken filmler

İşte size dostluğu, zorlukların üstesinden gelmeyi, hüznü, aşkı, neşeyi ve hayal kurmayı öğreten, klasikleşmiş animasyon filmler... Bu filmler, her çocuğun ve hep çocuk kalanların tekrar tekrar izlemek isteyeceği türden.

1
Aslan Kral (The Lion King, 1994)

Aslan Simba'nın çocukluktan çıkıp bir krala dönüşürken yaşadıkları, sadece 90'lı yıllarda çocuk olanları değil, izleyen herkesi derinden etkiliyor. Hans Zimmer ve Elton John'un unutulmaz müzikleri ise filme bambaşka bir ruh katıyor. 

2
Vol-İ (WALL-E, 2008)

İki robot arasındaki aşkı olabilecek en sıcak şekilde beyaz perdeye aktaran bu film, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımız ve çevresel sorunlar hakkında da ciddi bir eleştiri niteliği taşıyor.

3
Ters Yüz (Inside Out, 2015)

Vizyona girdiği gibi neredeyse tüm izleyenlerin "en sevdikleri" listesine yerleşen film, küçük bir kızın hayatındaki önemli değişikliklere, Neşe, Öfke, Korku, Tiksinti ve Üzüntü'nün çerçevesinden nasıl tepki verdiğini eğlenceli bir tarzda anlatıyor.

4
Oyuncak Hikayesi (Toy Story, 1995)

Devam filmleriyle de izleyenler için unutulmazlar mertebesine ulaşan film, animasyon teknolojisi açısından büyük yenilikler sunarak arkasından gelecek yapımları derinden etkiledi.

5
Yürüyen Şato (Hauru no ugoku shiro, 2004)

Bir cadı tarafından lanetlenerek 90 yaşında bir kadına dönüştürülen genç Sophie, yaşadığı yerden kaçarak büyücü Howl ile yaşamaya başlar. Bu esnada patlak veren bir savaş hesapları altüst edecektir.

6
Denizin Şarkısı (Song Of The Sea, 2014)

Filmde, İrlandalı Ben ve foka dönüşebilen kız kardeşi Saoirse, perileri özgürleştirmek ve ruhlar dünyasını kurtarmak için macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Kelt mitolojisinden beslenen hikaye, adeta huzur dolu bir masal.

7
Buz Devri (Ice Age, 2002)

Buzul çağının başlangıcında, tüm hayvanlar can havliyle göç etmeye çalışırken, kahramanlarımız bir bebeği ailesine teslim etmeye çalışmaktadır. Tüm farklılıklarına rağmen birbiriyle dost olabilen film karakterleri, çok eğlenceli ve duygu dolu bir macera sunuyor.

8
Noel Gecesi Kabusu (The Nightmare Before Christmas,1993)

Halloween kentinin kralı Jack, Noel Baba'yı kaçırıp hediye verme işini devralmak isteyince hiç beklenmedik sonuçlar ortaya çıkar.

9
Aladdin (1992)

Sokakta hırsızlık yapan ve maymun arkadaşı dışında kimsesi olmayan Aladdin'in karşısına bir gün prenses Jasmine çıkar. Gerçek aşkın tüm kurallara üstün geleceğini anlatan film, eğlenceli sahneleriyle de akıllarda yer ediyor. 

10
Küçük Prens (Le Petit Prince, 2015)

Antoine de Saint-Exupéry'in klasikleşmiş eseri 'Küçük Prens'ten sinemaya uyarlanan film, büyük küçük tüm sinemaseverlerin kalbinde taht kurmayı başardı. 

11
Fantasia (1940)

8 bölümden oluşan bu Walt Disney başyapıtı, çizgi filmlerin gücünü ortaya koyan, şaşırtıcı ve asla akıllardan çıkmayacak bir deneyim. Ayrıca bir nesli çocuk yaşında  BeethovenStravinskySchubert, Tchaikovsky gibi klasik müzik dehalarıyla tanıştıran bir eser.

12
Orman Çocuğu (The Jungle Book, 1967)

Rudyard Kipling'in klasikleşen kitabı The Jungle Book'tan sinemaya uyarlanan Walt Disney filmi, Hindistan ormanlarında kurtlar tarafından büyütülen Mowgli adlı bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Bu eser, 2016 yılında yeniden sinemaya aktarıldı.

13
Son Boynuzlu At (The Last Unicorn, 1982)

Tek boynuzlu atların tümünü kaçırıp hapsetmeye çalışan kötü krala karşı, bir tek boynuzlu at ve bir büyücü güçlerini birleştirir. Hüzünlü, komik ve büyüleyici bir hikaye.

