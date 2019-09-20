Hayatımı değiştiren 7 soru

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Hayatımı değiştiren 7 soru
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“Genç yaşlarımızdan itibaren çok fazla soru sormamamız istenir – Öğretmenini rahatsız etme; yorumlarını toplantının sonuna kadar beklet; kendi kendine anlamaya çalış vb. Basitçe sormanın büyülü gücünü ancak 30 yaşımdan sonra fark edebildim.

 

Hayattaki pek çok hayalimi gerçekleştirdiğimi fark ettim – İstanbul'a taşınmak, anlamlı bir kariyer sahibi olmak ve aşık olmak – çünkü savunmasız olmaktan korkmamış ve istediklerimin peşine düşmüştüm.

 

İyi haber: Herkes bunu daha sık ve etkili yapmayı öğrenebilir. Eğer eyleme geçmekten korkmuyorsanız, hayatta her şey mümkündür. İşte kendime sorarak hayatımın kalitesini ve akışını değiştirdiğim 7 soru:

 

Telefon numaramı ister misin?

Bunu şu an kocam olan insana sormuştum. 20’li yaşlarımda, Ankara Keçiören'de yaşıyordum. Bir gece bir arkadaşımla konsere gidip gitmemeyi tartışıyorduk. Neredeyse gitmeyecektik ama en azından sonunu yakalamaya karar verdik. Kalabalık arasında uzun boylu ve yakışıklı bir çocuğu fark ettim ve sonrasında zorla diyaloğa itilmemiz de hoşuma gitti. Beni güldürdü ve oldukça içten ve sıcak görünüyordu. Arkadaşımla oradan ayrılmadan önce ona ‘Neden numaramı almıyorsun?’ diye sordum. Aldı ve ertesi gün beni aradı. Bu yıl 5. evlilik yıldönümümüzü kutlayacağız.

 

Maaşımı tartışabilir miyiz?

İlk tam zamanlı işim için, iş danışmanlığı yapmış ve bir sürü maaş görüşmesine şahit olmuştum. İnsan Kaynaklarında çalışarak, aynı zamanda performansı yüksek birinin yerine başkasını bulmanın ne kadar zaman alıcı ve pahalı olduğunu da anlamıştım, böylece çok çalışan bir eleman olarak değerimi biliyordum. O günden beri, her yeni işimde maaşımı tartışırım ve her seferinde daha çok sorumluluk ve başarı kazanırım. Sonuç olarak, maaşımdan hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Unutmayın, sormazsanız cevap her zaman "hayır"dır.

 

Sana bir kahve ısmarlayabilir miyim?

25 yaşında, hiçbir bağlantım, tanıdığım olmadan İstanbul’a taşındım ve gerçekten bir işe ihtiyacım vardı. LinkedIn’de tanıştığım insanları bile bir kahve içmek için ikna ediyordum. 25 latte ve birkaç aydan sonra, online reklam sektöründe iki müthiş iş teklifi aldım ve daha yüksek maaş ödeyeni tercih ettim. Benim profesyonel ağım bu şekilde kurulmaya başlandı ve giderek büyüdü. Yüz yüze görüşmelerin gücünü asla küçümsemeyin.

 

Sizden bir iyilik isteyebilir miyim?

Çoğumuz insanlara yardım etmekten hoşlanırız ama yardım istemekten pek de değil. Başkalarını size yardım etme zevkinden mahrum bırakmamalısınız! Son derece verici bir arkadaş olduğum için, insanlar normalde bana yardım etmekten mutlu olurlar ve bu benim işimi çok daha kolaylaştırır. İnsanlara yardım için sormak ve etmelerine izin vermek cesaret işidir ama en sevdiğim gözlemlerden biri konuya dair doğal karşılıklı döngüdür.

 

Sizin için yazabilir miyim?

Okumayı sevdiğim online yayınlara yazmak istiyordum, bu yüzden de editörlerine ulaşıp fikirlerimi paylaştım. Sonuç olarak, yazılarımdan bazıları yayınlandı ve ben de kimi ünlü isimlerle röportaj yapma şansı yakaladım. Benim teorim satış kariyerimde öğrendim şu formüle dayalı: Nitelikli etkinlik x hacim = Dönüşüm. Eğer ulaşmak istediğiniz hedefler için yeterli sıklıkta çabalarsanız, eninde sonunda istediğinizi alırsınız.

 

İndirim alabilir miyim?

Bu soru tasarım ayakkabılardan mobilyaya kadar, alışveriş yaparken belki de binlerce dolar kar etmemi sağladı. İndirim yaptırmayı bir oyun olarak görüyor ve seviyorum. Satın alma yapmadan önce, basitçe ‘ Bir anlaşma yapabilir miyiz?’ diye soruyorum. Nakit olarak ödemeyi teklif ediyor, eğer ürünü beğenirsem online yorum yapacağımın altını çiziyorum.

 

Gerçekten ama gerçekten ne istiyorum?

Bu elbette tüm soruların en önemlisi ve sıklıkla geri dönüp tekrarladığım soru. En son ne zaman durdunuz ve kendinize gerçekten ne istediğinizi sordunuz? Belki bir süredir yapmıyorsunuz, belki de hiç yapmadınız. Telaşsız bir günde, sakin ve sessiz bir saatte, gözlerinizi kapayın, birkaç dakika boyunca sakinleşmek için derin nefesler alın ve dikkatinizi içinize yöneltin. Kendinize sorun: “Bu dünyada en çok ne istiyorum?”

 

Unutmayın kendinizi akışa bırakmak zorunda değilsiniz. Başkalarının beklentilerini karşılamak zorunda değilsiniz. Hayatımda birkaç yanlışım elbette oldu. Bu zamanlarda, gerektiğinde kendime geri geldim ve sezgilerimin bana yol göstermesine izin verdim. Kendinize ne istediğinizi sorun ve istediğiniz şey şekillensin. Sonra sadece kendinize bunu elde etmek için izin verin.

 

 

Nisan C.

***

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47

    Bir kez Aldatilmak onun sucu,iki kez aldatilmak ise;senin...

    Cevapla

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