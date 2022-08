Hayatınızı bir oyuna çevirmeye var mısınız?

Hiç zorla bilgisayar oyunu oynayan birini gördünüz mü? Her seferinde başarılı olmasalar bile kimse bir oyunu zorla oynamaz, oyun oynamak daima keyifli ve istekli yapılan bir aktivitedir. Bunun nedeni oyunun size her zaman belirli zorluklar çıkarması ve ardından bunu başardığınız için sizi ödüllendirmesidir. Aslında bu temel, hayatın her alanında geçerli: Zorluk, ödüllerle destekleniyorsa yıldırmaz. Bir görev ne kadar zor olursa olsun, aşamalı olarak yönetebilirseniz üstesinden gelebilirsiniz. Bu stratejiyi hayatınızı bir oyun haline getirmek adına kullanmak, birçok sıkıcı işi çok daha keyifli bir şekilde halletmenizi sağlayabilir.

Oyunlaştırma nedir?

Oyun geliştiriciler insanları bilgisayar başında tutmak için oyunlarını belirli stratejiler çevresinde kurgularlar. Bu stratejileri farklı alanlarda uygulamaya ise oyunlaştırma denir. Şirketlerin, çalışanlarının daha üretken olması için bazı ödüllendirme sistemleri uygulaması buna bir örnek olabilir ancak oyunlaştırmayı hayatınızın her alanında kullanmanız mümkün.

Eğer düşünürseniz, hayatınızı çoktan oyunlaştırdığınız birkaç alan aklınıza gelebilir. Araba yolculuğunda oynanan oyunlar zamanı kısaltır, temizlik yaparken kendi kendinize süre tutmanız rekor kırmak için sizi teşvik eder. Bazı şeyleri bilerek bunu daha profesyonel bir şekilde yapabilirsiniz.

Hayatınızı nasıl oyunlaştırabilirsiniz?

Hayatınızı ve yapmak zorunda olduğunuz sıkıcı işleri daha kolay bir hale getirmek için kendinizi bir bilgisayar oyununun içinde düşünün. Aşmanız gereken görevler var ve bunların sonunda belirli seviyeler atlayıp bazı ödüller kazanıyorsunuz. Yaptığınız her şeyin, kısa bir sürede kaşrılığını alıyor ve daha büyük bir hedefe doğru ilerliyorsunuz. En önemlisi, başka insanlar da bu etkileşime ortak oluyor.

Bu faktörler bir araya geldiğinde ve ödüllendirildiğinizde, hedeflerinize ulaştığınızda ve diğer insanlarla işbirliği yaptığınızda beyniniz sizi motive eden bir kimyasal olan dopamin salgılar. Bu basit sistem, oyunları vazgeçilmez kılar. Peki, hayatınızı oyunlaştırmak ve daha fazlasını yapmak için böyle bir sistemi nasıl uygulayabilirsiniz?

Beyni nasıl ödüllendirebiliriz?

Hayatınızı bir oyuna çevirmenin en kolay yolu, belirli kontrol noktaları belirlemek ve buraya ulaştığınızda kendinizi ödüllendirmekten geçer. Yapılacaklar listenizde bir şeyin üstünü çizmek, bir hedefe ulaşmak dopamin salınımını tetikler.

Beyninizdeki ödül sistemini daha fazla aktifleştirmek için, kumardan yararlanabilirsiniz. Elbette ki gerçekten kumar oynamanız tavsiye edilmez ancak kendinize vereceğiniz birkaç ödül seçer ve hedefe ulaştığınızda bunlar arasında zar atmak veya kura çekmek gibi bir yol denerseniz, belirsizliği lehinize çalıştırabilirsiniz. Bir diğer yöntem, bunun tam tersi olarak cezalandırma ile çalışır. Bir arkadaşınıza yapaklarınızdan bahsedersiniz ve gün sonunda, hedefe ulaşamazsanız belirlediğiniz cezayı çekmeniz gerekir.

Oyunlaştırma felsefesi, hayatın her alanına uygulanabilir ve birçok şekilde kullanılabilir ancak özetle, yapacaklarınızı bölmeye ve her bir başarıda kendinizi takdir etmeye dayanır. Dışarıdan alacağınız takdiri beklemektense, kendi kendinize motivasyon yaratmanızı sağlar.

Referans: Benjamin Brandall. “Why You Get More Done When You Gamify Your Life”. Şuradan alındı: https://blog.trello.com/get-more-done-gamify-your-life (01.08.2019).