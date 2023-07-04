Hayata dair basit ama etkili 10 öneri

Ufak \u015feyler i\u00e7in \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp kendinizi y\u0131pratmay\u0131n.. Fazla ele\u015ftirel tavr\u0131n\u0131zla ne kendinizin ne de ba\u015fkalar\u0131n\u0131n enerjisini d\u00fc\u015f\u00fcrmeyin.. Her \u015feye tek ba\u015f\u0131n\u0131za yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131n ve etraf\u0131n\u0131zdakilere g\u00fcvenmeyi deneyin.. Her an\u0131 bir tecr\u00fcbe olarak g\u00f6r\u00fcn ve pi\u015fmanl\u0131k duymay\u0131n.. \u0130nsanlara ger\u00e7ekten i\u00e7ten g\u00fcl\u00fcmsedi\u011finizi fark edin.. Herkesin her zaman takdirini alabilece\u011finizi d\u00fc\u015f\u00fcnmeyin.. Olmayaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u015feyler bile devaml\u0131 yaparsan\u0131z eskisinden daha iyi hale gelir.. Erken kalkarak g\u00fcn\u00fc daha verimli kullan\u0131n.. Hakl\u0131 da olsan\u0131z olumsuz duygular\u0131n\u0131z hakk\u0131nda kar\u015f\u0131 tarafla konu\u015fmay\u0131 deneyin.. O g\u00fcn i\u00e7inizdeki sesi dinleyin ve tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131z insanlara iyilik yap\u0131n..
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