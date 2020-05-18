Hamilelikte saç boyatma ile ilgili merak edilenler

Saç boyalarında kullanılan malzemelerin içerdiği kimyasalların hamilelik sürecinde güvenli olup olmayacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre, belirli noktalara dikkat edildikten sonra hamilelikte saç boyamak güvenli.

Hamilelikte saç boyatma ile ilgili merak edilenler
Hamilelik
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Hamilelikte olabildiğince sağlıklı olmak isteyen ve bebeğin gelişimine olumsuz etki etmekten endişe duyan anneler, çoğunlukla hamilelikte saç boyatma konusunda çekingen davranıyor. Huffington Post’un haberine göre, belirli önlemler alındıktan sonra hamilelikte saç boyası kullanmak, anne için de bebek için de güvenli. New York’tan Dr. Angela Lamb, “saç boyası, kan dolaşımına karışıp bebeğe ulaşacak kadar uzun bir süre deriyle temas etmez” diyerek, hamilelikte saç boyamanın güvenli olduğunu ifade ediyor. Dermatolog Dr. Jennifer MacGregor ise, saç derisinin boyayı çok az miktarda absorbe ettiğini doğruluyor ancak, saç derisinde bulunabilecek kesik veya açık yaralar varsa, boyanın daha çok deri altına nüfuz edeceğini hatırlatıyor.


Hamilelikte saç ne zaman boyanabilir?

Hamilelikte saç boyamak için genellikle ilk üç ayın, yani ilk trimesterin geçmesini beklemek gerektiği söylenir. Ancak uzmanlar, bunun da özellikle bir etkisinin olmayacağı görüşünde. Yani aslında, hamileliğin herhangi bir zamanında saç boyası kullanmak güvenli sayılıyor. Ancak ilk haftalarda görülebilen mide bulantısı ve benzeri belirtiler anne adayını çok fazla rahatsız ediyorsa, bu süreçte saç boyatmak elbette doğru bir tercih olmayacaktır. Saç boyası malzemelerinin yoğun kokusu, mide bulantısı şikayetini artırabilir. Böyle bir durumda, saç boyamak için yoğun belirtilerin geçmesini beklemek mantıklı olacaktır.


Hamilelikte kaçınmanız gereken 10 alışkanlık
Hamilelikte kaçınmanız gereken 10 alışkanlık

Hamilelikte saç boyatırken nelere dikkat edilmeli?

Saç boyası kullanırken, hamilelik sürecinde olsun olmasın, her zaman öncelikle dikkat edilmesi gereken şey, alerjik reaksiyonların gelişip gelişmediği. Daha önce saçınızı boyatmış olsanız bile, cildiniz yeni bir boya türüne alerjik reaksiyon gösterebilir ve kızarıklıklar, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkarak boya cildinize zarar verebilir. Bu nedenle boyama işleminden önce kafada küçük bir noktada saç boyası testi yapmak kesinlikle tavsiye edilir.


Hamilelikte mümkün olduğunca kimyasallardan uzak kalmayı tercih ediyorsanız, doğal içerikli saç boyaları da tercih edilebilir. Evde kullanacağınız boyaların kullanım talimatlarını dikkatlice okuduğunuzdan emin olmalı, kimyasalları daha uzun süre solumamak içinse mümkünse boyama işlemi sırasında birinden yardım almalısınız.


Hamilelikte saç boyatmak zararlı mı?



Referanslar: Julia Brucculieri ''Is Dyeing Your Hair When You're Pregnant Really That Bad? Doctors Weigh In.'' (30 Mart 2018) Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/hair-dye-during-pregnancy_n_5abcf8aee4b04a59a3154eb3



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