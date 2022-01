Hamilelikte depresyon nedir? Hamilelikte depresyon nasıl anlaşılır?

Daha önce yapılan araştırmalar, hamilelik sürecinde yaşanan depresyon, anksiyete ve benzeri duygudurum bozukluklarının erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi sorunlara neden olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Ekim 2021’de Michigan Üniversitesi’nde yapılan ve Health Affair Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırma, bu psikolojik problemlerin aynı zamanda ilk kez sezaryen ile doğum yapma olasılığı düşük olan anne adaylarında sezaryen olasılığını da artırdığını ortaya koydu.

Hamile kadınların yaklaşık %7’si, gebelik sürecinde depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi mental sorunlar yaşıyor.

Hamilelikte depresyon nasıl anlaşılır?

Hamilelik, çoğu zaman iyi haber olarak nitelendirilir ve çocuk sahibi olmak üzere olan kadınların genel olarak mutlu olduğu varsayılır. Ancak elbette bu her kadın için geçerli değil. Yaşam koşullarında belirgin bir zorluk olmadığında bile, depresyon yaşanabilir. Uzmanlar bu yüzden, doğum öncesi gebelik takibinde depresyon riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, depresyonun belirgin belirtileri arasında kabul edilen uykusuzluk, enerji seviyesinin düşmesi, iştahsızlık ve libidoda azalma gibi durumların hamilelik belirtileri ile karıştırılabiliyor olması da gebelikte depresyonun fark edilmemesine yol açabiliyor. Hamilelikte daha çok fiziksel sağlığa odaklanılıyor olması, psikolojik sağlıkla ilgili teşhislerin de ihmal edilmesine neden olabiliyor.

Aşağıdaki belirtiler hamilelikte depresyona işaret ediyor olabilir:

Bebekle ilgili aşırı endişe duyuyor olmak,

Düşük özgüven ve ebeveynlikle ilgili kaygılar,

Günlük hayatta keyif veren aktivitelerin anlamsızlaşması,

Hamilelikte dikkat edilmesi gereken durumlara ilgisizlik,

Sigara, alkol veya uyuşturucu kullanımı,

İştahın azalması ve kilo kaybı,

İntihar düşünceleri,

Hissizlik ya da aşırı duygulu hissetmek.

Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Koleji (ACOG), hamilelere en az bir kez standart bir depresyon testi uygulanmasını öneriyor. Ruh hali ve endişe seviyeleri ile ilgili sorular içeren bazı testler, son aylarda kişinin ruh halinin nasıl olduğunun anlaşılması için oldukça faydalı olabiliyor.

Hamilelikte depresyon riskini artıran faktörler

Depresyonun ortaya çıkması için her zaman belirgin bir sebep bulunması gerekmez ve ehrhangi bir kadın, hamileliğinde depresyon yaşayabilir. Ancak bazı faktörlerin depresyon olasılığını artırdığı da bilinmektedir:

Hamilelikten önce depresyon ve benzeri psikolojik rahatsızlıklar yaşamak,

Yaşamsal zorluklarla mücadele ediyor olmak,

Fiziksel, duygusal ya da cinsel istismar yaşamış olmak,

Hamileliğe veya doğuma bağlı bir travma geçmişi, hamilelik döneminde depresyon riskini artırmaktadır.

Hamilelikte depresyon nasıl tedavi edilir?

Birçok antidepresanın hamilelik döneminde kullanılması uygun değildir, bu nedenle kullandığınız bir ilaç varsa ya da yeni bir ilaca başlamayı düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Doktorunuz, bazı SSRI ve TCA türevi antidepresanları hamilelikte de kullanmanızın uygun olabileceğini söyleyebilir fakat bu sizin genel sağlık durumunuza göre değerlendirilmesi gereken özel bir karardır ve mutlaka bir uzman eşliğinde alınmalıdır.

İlaç dışı tedaviler, hamilelikte depresyon için en çok tercih edilen yöntemlerdir. Özellikle bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası terapi gibi yöntemlerin gebelik depresyonunda etkili olduğu bilinmektedir.

