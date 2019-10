Hamileliğin son haftalarında oyalanmak için...

Bebeğinizi kucağınıza almak için artık günleri sayıyorsunuz. Zaman geçirmek için neler yapabileceğinizi düşündünüz mü?

Hamilelikte zaman biraz tuhaf akar. İlk 3 ay çıldırtacak kadar yavaş bir hızda geçerken ikinci 3 ayın nasıl geçtiğini anlamazsınız bile. Ve aniden fark edersiniz ki hamileliğinizin son ayındasınız. Muhtemelen çocuk odası hazırdır, bebek kıyafetleri yıkanmış ve katlanmış vaziyette dolaplardaki yerlerini almışlardır. Artık yapmanız gereken tek şey beklemek, beklemek, beklemek. Merak içerisindeki telefonlardan ve mesajlardan sıkılmaya vakit bulamasanız da bıktığınız takdirde şunları deneyebilirsiniz:

1- İyi bir kitapla kendinizi kaybedin

İyi bir kitabın derinliklerinde kaybolmaktan iyisi yoktur. Arkadaşlarınızdan tavsiyeler isteyin, en çok satan kitaplardan bir tane edinin ya da kitaplığınızdaki kapağı henüz açılmamış kitaplardan birini elinize alın. Kendinizi kurgusal bir dünyanın içerisine bırakın – mümkünse şiş bileklerin ya da hazımsızlığın olmadığı bir dünyaya.

2- Yeni tarifler deneyin

Doyuracak yeni bir mideyi beklediğiniz şu günler, yemek pişirme becerilerinizi geliştirmeniz için en ideal zaman değil mi? Yemek pişirmeye özel bir merakınız olmadığı sürece yemek kitaplarınızdaki herhangi bir tarifi denememiş olma ihtimaliniz yüksek. Bebek geldikten sonra yemek yapmaya pek vakit bulamayacaksınız – özellikle ilk birkaç hafta ılık bir tost gözünüze ziyafet gibi görünecek. Bu yüzden kalan bebeksiz vaktinizi iyi kullanın ve hamileliğiniz bitene dek her gün yeni ve heyecan verici yemekler pişirip yiyin. Hatta daha da iyisi dondurucuya yemekler koyun. Bebek geldikten sonra kurtarıcınız olacaklar.

3- Sinemaya gidin

Gündüz boş saatlerin nasıl geçirileceğini en iyi emekliler bilir. Gün içerisinde kalabalığın az, fiyatların da düşük olduğu saatlerde emeklilerin en sık yaptıkları aktivitelerden biri de sinemaya gitmektir. Siz de emeklileri örnek alın ve sık sık sinemaya gidin – hatta VIP seanslarla kendinizi şımartın, ne de olsa hamilesiniz.

4- Uzaktan kumandanın kontrolünü ele geçirin

Şanslı bir azınlıktan değilseniz eğer, muhtemelen televizyon tercihleriniz eşinizden oldukça farklı. Ortak bir paydada buluşsanız da cumartesi gecesi film önerilerinizi reddetti, değil mi? O halde eşiniz işle, siz de bebek büyütmekle meşgulken izlemeye bir türlü vakit bulamadığınız filmleri aradan çıkarın.

5- Ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırlayın

Yaşamınız süresince kesinlikle yapmayı istediğiniz şeyler neler? Dünyayı mı görmek istiyorsunuz, dağlara tırmanmak ya da hayır işlerine para yatırmak mı istiyorsunuz? Tüm fikirlerinizi bir yere not edin ve hamileliğin son birkaç haftasında yapılabilecek olanlara bir bakın. Şu an dalış yapamazsınız; ancak daha hafif olanları yapmamanız için hiçbir sebep yok.

6- Organize olun

Mükemmel şekilde hazırlanmış çocuk odasında, yanınızda yıkanmış, ütülenmiş ve organize edilmiş bebek giysileri ile beklemedesiniz; artık organize etme beceriniz yokmuş gibi davranamazsınız. Yeteneğe sahipsiniz, şimdi bunları kullanmanın tam vakti. Bir türlü halletmeye vakit bulamadığınız küçük işler için harekete geçin. Fotoğraf albümlerinizi düzenleyin, bilgisayarınızı organize edin, dikiş kutunuzu temizleyin, baharat dolabınızı düzene sokun.

7- Kendinizi şımartın

Hamilelik yorucudur – özellikle de son ay. Kuaförünüze gidin, yeni bir saç modeli deneyin, pedikür yaptırın ya da güzel bir masajla rahatlayın. Hamileliğin son ayı zahmetli geçer; kuaföre doğru yapacağınız bir yolculuk rahatlamanızı ve kendinizi biraz daha insan gibi hissetmenizi sağlayacaktır.

8- Yürüyüşlere çıkın

Kısa bir yürüyüş, fit kalmanın, stresi azaltmanın ve can sıkıntısını önlemenin harika bir yoludur. Günde yaklaşık 1 km yürümek, doğum için son derece yararlıdır. Kulaklığınızı takın, sevdiğiniz bir şarkı açın ve dışarıya adımınızı atın.

9- Öğle yemeğine çıkın

Arkadaş ortamınızda gebelik iznine çıkan tek kişi sizseniz eğer, ilk birkaç hafta hayat epey sıkıcı olabilir. Arkadaşlarınızla tüm gün boyunca çene çalamayabilirsiniz; ancak öğle yemeği için ofisten çıktıklarında rahat rahat görüşebilirsiniz. İyi arkadaşlar ve iyi bir sohbet zamanın akışını hızlandırır.

10- Ve en önemlisi…

Unutmayın ki rahminiz tarafından korunduğu her an, bebeğiniz güvendedir, gelişiminin en önemli evrelerinden birini yaşamaktadır. Anne ve bebek fiziksel açıdan iyi oldukları sürece, dışarıdan müdahalenin gerekliliğine dair kanıt yoktur. Rahminiz tarafından korunduğu her gün, bebeğiniz için gerçek bir hediyedir.