Hamilelik öncesi fazla kilo bebekte alerji nedeni olabilir!

Hamileliğe hazırlık konusunun bir parçası da “kaç kilo ile hamile kalınmalı?” sorusudur. Bireysel farklılıklara göre değişmekle birlikte yeni bir bilimsel çalışma, bebek sağlığını ilgilendiren bir standart ortaya koydu. Anne adayının beden kitle indeksinin 30’un üzerinde olması halinde, bebekte doğumdan sonra çeşitli dönemlerde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabileceği tespit edildi.

Kadın-doğum doktorlarının üzerinde durduğu konulardan biri olan hamilelikte beslenme, fetüs sağlığı için oldukça önemli. Yapılan egzersiz miktarı, alınan vitamin-mineraller ve hamilelik boyunca alınan kilolar da öyle. Hamile kalmayı düşünüyor ve hamilelik planlıyorsanız, fazla kilolarınızdan kurtularak hamileliğe hazırlanmak için yeni bir sebebiniz var. Hamilelikte beslenmeye dair daha fazla bilgi için bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Ottawa Üniversitesi'nden yapılan yeni bir çalışma, hamile annenin hamile kalmadan önceki kilosunun çocuklarında alerjik hastalıkların gelişimi ile bağlantılı olduğunu buldu.

Pediatrik ve Perinatal Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan çalışma, bir annenin hamilelikten önceki kilosunun çocuğunun alerji riskini etkileyebileceğini belirtiyor. Sonuçlara göre obezite, annenin vücudunda fetüse ulaşabilen ve alerji geliştirmede bir faktör haline gelen iltihap üretiyor. Ortaya çıkan enflamasyon, ilerleyen zamanlarda çocukta alerji gelişme riskini artırıyor.

Çalışma boyunca, hamilelikte obezite durumuyla dünyaya gelen çocukların ilerleyen zamanlarda astım, dermatit, anafilaksi veya rinit geliştirip geliştirmediklerini görmek için çocuklar doğumdan 7 yaşına kadar takip edildi. Bulgular, araştırmacıların beklentileriyle uyumluydu. Ana bulgular, obez annelerden doğan çocukların astım gelişme riskinin %8 daha yüksek olduğu yönündeydi.

Hamilelik kilosu değil obezite etkili

Hamilelik öncesi kilosu ile çocuğun yaşam boyu alerji geliştirme potansiyelini ölçen araştırma, hamilelik boyunca alınan kiloları da ayrıca ele aldı. Çalışmanın baş yazarı epidemiyolog Sebastian Srugo “Hamilelik sırasında kilo alımı, enflamasyonu tetikleyen ve dolayısıyla çocukta alerji gelişimine yol açan proinflamatuar bir süreç olmayabilir” dedi ve şöyle devam etti: “Ancak bulgular, hamile kadınların kilo almadan önceki temel ağırlığının enflamasyonda daha büyük bir rol oynadığını gösteriyor."

Çin'de yapılan bir araştırma, astım riski en yüksek olan çocukların, hamilelikten önce aşırı kilolu olan kadınlardan doğduğunu bulmuştu. Avrupa'da yapılan bir araştırma da fazla veya aşırı düzeyde olan hamilelik öncesi kilonun, çocuklarda alerjik reaksiyon riskinde artış ve özellikle hırıltı ile bağlantılı olduğunu tespit etmişti. Hamilelikte beslenme alışkanlıkları nasıl olmalıdır? Diyetisyen önerileri için tıklayın!

