Hamilelik beyni nasıl etkiliyor? Hamilelikte beyin nasıl değişiyor?

Birden çok hamilelik yaşadıysanız, her birinde zihninizin farklı işlediğini belki de fark etmişsinizdir. Yapılan araştırmalar kapsamında östrojen ve progesteron seviyelerindeki artışla birlikte, hamile kadının beyin korteksinde bir bozulma meydana geldiği belirlendi. Konu ile ilgili geçmişte yapılan bazı çalışmalarda da hamilelik sırasında beyin korteks hacminde azalmalar meydana geldiği ve beyin boyutundaki küçülme olabileceği incelenmişti. Tabii ki bu her hamile bireyin beyni için geçerli olmayabilir ve bunun için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Konunun uzmanları bu tür değişikliklerin, beynin yeni annelikle başa çıkmasına yardımcı olabilir ve kadınları, yenidoğan bebekleriyle zaman geçirmeye ve doğumun getirdiği stres ve bilişsel yükle başa çıkmaya hazırlayabilir.

“Anne beyni” fenomeni hakkında ne deniyor?

Sütü kilerimize koymak. Fırını bulaşık makinesi olarak adlandırmak. Çocuğunuzu antrenmandan almak için yanlış güzergâhta gitmek. Bunlar, yıllar içinde “anne beyni” ya da “hamilelik beyni” diye adlandırdığımız, yaşadığımız olaylardan sadece birkaçı. Hamilelik ve sonrasında beyinde gerçekleşen değişiklikler, bu belirsiz bilişsel anları açıklıyor mu? Uzmanlar bu anların hamilelik sırasında beynin “yeniden yapılandırılması” ile açıklanmasının mümkün olduğunu söylüyor. Ancak pek tabii bu bilişsel değişiklikler genellikle geçicidir, hormon seviyelerindeki değişiklikler, uyku yetersizliği ve bir bebeğe bakmanın getirdiği yeni sorumluluklarla yakından ilişkilidir.

Beyin değişiklikleri ve doğum sonrası dönem

Hamilelik sırasında meydana gelen bilişsel/işlevsel değişikliklerle birlikte, hormonal ve duygusal değişiklikler de yaşanır. Ve birçok kişi için, doğum sonrası depresyon ve anksiyete, doğumdan sonra kök salar; bu durum beyinde olup bitenlerle açıklanabilir. Hamilelik sırasında meydana gelen beyni yeniden yapılandırma değişiklikleri, amigdala, hipokampus ve prefrontal korteksi etkiler—bu bölgeler, duyguların işlenmesi ve stres tepkisi ile ilişkilidir. Hamilelikle ilgili hormon değişiklikleri—özellikle östrojen, progesteron ve oksitosin değişimleri—bu bölgeleri etkileyebilir ve duygu düzenlemesini değiştirebilir.

Hamilelik sırasında beyninizi nasıl korursunuz?

Genel olarak uzmanların belirttiği gibi, hamilelik sırasında ve sonrasında beyinde meydana gelen değişiklikler, faydalı ve gerekli olarak görülmelidir. Ancak, hamilelik sırasında beynimizi korumak için yapabileceğimiz birçok şey de vardır:

İyi dengelenmiş bir beslenme programı yapmak: Beyin fonksiyonlarını desteklemek için omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından zengin yiyecekler yemeye çalışın.

Bir prenatal vitamin almak: İçeriğinde folik asit olduğundan emin olun.

Fiziksel olarak aktif kalmak: Yürüyüş, yüzme ve prenatal yoga gibi güvenli aktiviteleri tercih ederek stresi azaltın ve beyine sağlıklı kan akışını teşvik edin.

Beyninizi aktif tutun: Beyin sağlığını desteklemek için kitap okumak, bulmaca çözmek veya yeni bir enstrüman ya da dil öğrenmek gibi aktiviteler yapın.

Stresi yönetmek: Bu, farkındalık ve meditasyon yoluyla yapılabilir.

Zararlı maddelerden kaçınmak: Bu, alkolü de içerir.

Son olarak, hamilelik sırasında yeterli dinlenme ve rahatlamayı unutmamak önemlidir. Hamile kişilerin hafıza, duygusal düzenleme ve genel bilişsel fonksiyonları en iyi şekilde desteklemek için yeterince uyumaları da uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

