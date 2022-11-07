Haftanın kombin önerileri (7-13 Kasım 2022)

Haftaya \u00e7ok rahat bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak isteyenler, polar \u00fcstl\u00fck ve e\u015fofman altlar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirirken kombinlerini tamamlamak i\u00e7in s\u0131rt \u00e7antas\u0131 kullanabilirler.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: National Geographic 227,97 TL\nTrendyolmilla 134,99 TL\nDeFacto 124,99 TL. Ne \u00e7ok so\u011fuk ne de \u00e7ok s\u0131cak havalar\u0131n ritmini yakalamak i\u00e7in bu \u00f6nerimize benzer bir kombin haz\u0131rlayabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: People By Fabrika 195 TL\nLimon Company 274,98 TL\nTommy Hilfiger 1.049,30 TL. Biraz daha \u015f\u0131k ve iddial\u0131 bir kombin yapmak isteyenler i\u00e7in leopar zamans\u0131z bir desen...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Twist 1.599 TL\nTommy Hilfiger 895,30 TL\nDesa 1.990 TL. \u0130\u015fe giderken veya bir i\u015f yeme\u011finde tercih edebilece\u011finiz her zamanki siyah tak\u0131m\u0131n\u0131z yerine biraz daha canl\u0131 bir renk tercih etmek iyi olmaz m\u0131yd\u0131?\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Massimo Dutti Ceket 2.999 TL\nMassimo Dutti Pantolon 1.499 TL\nMango 769,99 TL. Bu senenin trend renklerinden Barbie pembesi, kendini kombin \u00f6nerilerimizde de g\u00f6stermeye devam ediyor...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: H&M 699,99 TL\nDesa 1.790 TL\nDeFacto 149,99 TL. Okula giderken, arkada\u015flar\u0131n\u0131zla otururken veya al\u0131\u015fveri\u015fe giderken... Bir\u00e7ok mekana uyum sa\u011flayabilen spor bir kombin \u00f6nerimiz var.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: LTB 199,99 TL\nMavi 159,99 TL\nMavi 449,99 TL. Havalar \u00e7ok so\u011fumadan tren\u00e7kotlu kombinler yaparak haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Stradivarius 599,95 TL\nAcademia 1.039 TL\nOysho 999,95 TL.
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