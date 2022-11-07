Haftanın kombin önerileri (7-13 Kasım 2022)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 07 Kasım 2022 11:23
ABONE OL

  • Haftaya çok rahat bir başlangıç yapmak isteyenler, polar üstlük ve eşofman altlarını değerlendirirken kombinlerini tamamlamak için sırt çantası kullanabilirler.

    Görseldeki ürünler: National Geographic 227,97 TL

    Trendyolmilla 134,99 TL

    DeFacto 124,99 TL

    1 / 7

  • Ne çok soğuk ne de çok sıcak havaların ritmini yakalamak için bu önerimize benzer bir kombin hazırlayabilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: People By Fabrika 195 TL

    Limon Company 274,98 TL

    Tommy Hilfiger 1.049,30 TL

    2 / 7

  • Biraz daha şık ve iddialı bir kombin yapmak isteyenler için leopar zamansız bir desen...

    Görseldeki ürünler: Twist 1.599 TL

    Tommy Hilfiger 895,30 TL

    Desa 1.990 TL

    3 / 7

  • İşe giderken veya bir iş yemeğinde tercih edebileceğiniz her zamanki siyah takımınız yerine biraz daha canlı bir renk tercih etmek iyi olmaz mıydı?

    Görseldeki ürünler: Massimo Dutti Ceket 2.999 TL

    Massimo Dutti Pantolon 1.499 TL

    Mango 769,99 TL

    4 / 7

  • Bu senenin trend renklerinden Barbie pembesi, kendini kombin önerilerimizde de göstermeye devam ediyor...

    Görseldeki ürünler: H&M 699,99 TL

    Desa 1.790 TL

    DeFacto 149,99 TL

    5 / 7

  • Okula giderken, arkadaşlarınızla otururken veya alışverişe giderken... Birçok mekana uyum sağlayabilen spor bir kombin önerimiz var.

    Görseldeki ürünler: LTB 199,99 TL

    Mavi 159,99 TL

    Mavi 449,99 TL

    6 / 7

  • Havalar çok soğumadan trençkotlu kombinler yaparak havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Stradivarius 599,95 TL

    Academia 1.039 TL

    Oysho 999,95 TL

    7 / 7

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.