Haftanın kombin önerileri (27 Mart-2 Nisan 2023)

Hafta sonu modundan \u00e7\u0131kamayanlar i\u00e7in rahat ve g\u00fcnl\u00fck bir kombin \u00f6nerisiyle geldik.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Dilvin 499,99 TL\nBershka 399,95 TL\nOysho 1.799 TL. "Rahatl\u0131\u011f\u0131mdan vazge\u00e7mem." diyenlerdenseniz hem \u015f\u0131k hem de spor bir kombin \u00f6nerimiz var.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Network 599,50 TL\n\u0130pekyol 839,30 TL\nNew Balance 3.299 TL. Bu kombini veya bir benzerini arkada\u015flar\u0131n\u0131zla bulu\u015fmaya giderken yapabilirsiniz bizce.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Nautica 749 TL\nMavi 599 ,99TL\nMavi 599,99 TL. Bize g\u00f6re bu kombin tam bir son i\u015f g\u00fcn\u00fc kombini!\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Join Us 584,99 TL\nNetwork 1.099 TL\nNike 1.749 TL. \u0130\u015f yerine giderken veya bir toplant\u0131ya kat\u0131l\u0131rken bu kombini olduk\u00e7a kolay bir \u015fekilde yapabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Pull & Bear 859,95 TL\nJoin Us 1.136,85 TL\nStradivarius 459,95 TL. \u0130\u015f yerinde giyilebilecek bir kombin \u00f6nerisi daha...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Koton 147,49 TL\nMavi 499,99 TL\nBershka 699,95 TL. Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fcne yak\u0131\u015f\u0131r bu kombinle pek rahat edeceksiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Calvin Klein 1.349 TL\nOysho 699,95 TL\nNike 1.699,99 TL.
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