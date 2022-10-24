Haftanın kombin önerileri (24-30 Ekim 2022)

Haftaya spor \u015f\u0131k bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak isteyenler i\u00e7in hem a\u00e7\u0131k hem kapal\u0131 alanlarda tercih edebilece\u011finiz bir kombin \u00f6nerisiyle geldik.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Stradivarius 1.199 TL\nZara 249,95 TL\nRag&Bone 4.360 TL. K\u0131\u015f\u0131n yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 hissettiren havalar i\u00e7in kal\u0131n kazakl\u0131 ve deri etekli bir kombin \u00f6nerisi yapmak istedik.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Trendyolmilla 269,99 TL\nClub Soda 170,05 TL\nDerimod 573,99 TL. Bacaklar\u0131n\u0131z\u0131 oldu\u011fundan uzun g\u00f6steren \u0130spanyol pa\u00e7alar\u0131 kazaklarla ve botlarla tercih edebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Trendyolmilla 136,79 TL\nPull&Bear 449,95 TL\nNine West 729 TL. K\u0131rm\u0131z\u0131, kahverengi ve ekru renkleri se\u00e7imini biraz renkten kullanmak isteyenler i\u00e7in...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Stradivarius 799,95 TL\nkhar 75,99 TL\nadL 899,95 TL. Uzun kollu elbiselere ge\u00e7i\u015fle birlikte yava\u015f yava\u015f \u00e7orap \u00e7izmeleri de \u00e7\u0131karmaya ba\u015flayabiliriz...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: DeFacto 299,99 TL\nMango 649,99 TL. \u0130\u015fte di\u011fer kombin \u00f6nerilerimiz...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Koton 349,99 TL\nHappiness \u0130stanbul 117,81 TL\nMavi 399,99 TL. G\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: LTB 449,99 TL\nMango 379,99 TL\nMango 969,99 TL.
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