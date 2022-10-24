Haftanın kombin önerileri (24-30 Ekim 2022)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 24 Ekim 2022 11:39 Güncelleme: 24 Ekim 2022 11:40
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  • Haftaya spor şık bir başlangıç yapmak isteyenler için hem açık hem kapalı alanlarda tercih edebileceğiniz bir kombin önerisiyle geldik.

    Görseldeki ürünler: Stradivarius 1.199 TL

    Zara 249,95 TL

    Rag&Bone 4.360 TL

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  • Kışın yaklaştığını hissettiren havalar için kalın kazaklı ve deri etekli bir kombin önerisi yapmak istedik.

    Görseldeki ürünler: Trendyolmilla 269,99 TL

    Club Soda 170,05 TL

    Derimod 573,99 TL

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  • Bacaklarınızı olduğundan uzun gösteren İspanyol paçaları kazaklarla ve botlarla tercih edebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Trendyolmilla 136,79 TL

    Pull&Bear 449,95 TL

    Nine West 729 TL

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  • Kırmızı, kahverengi ve ekru renkleri seçimini biraz renkten kullanmak isteyenler için...

    Görseldeki ürünler: Stradivarius 799,95 TL

    khar 75,99 TL

    adL 899,95 TL

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  • Uzun kollu elbiselere geçişle birlikte yavaş yavaş çorap çizmeleri de çıkarmaya başlayabiliriz...

    Görseldeki ürünler: DeFacto 299,99 TL

    Mango 649,99 TL

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  • İşte diğer kombin önerilerimiz...

    Görseldeki ürünler: Koton 349,99 TL

    Happiness İstanbul 117,81 TL

    Mavi 399,99 TL

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  • Görseldeki ürünler: LTB 449,99 TL

    Mango 379,99 TL

    Mango 969,99 TL

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