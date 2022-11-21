Haftanın kombin önerileri (21-27 Kasım 2022)

\u0130\u015f, \u00fcniversite veya \u00f6\u011flen yeme\u011fi... Bir\u00e7ok alternatife yak\u0131\u015facak bu kombinle haftaya ba\u015flayabilirsiniz...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: LTB 89,99 TL\n\u0130pekyol 269,70 TL\nYaya Hoti\u00e7 685,30 TL. Biraz daha renkli ve g\u00fcnl\u00fck bir kombin yapmak isteyenler i\u00e7in dinamik bir kombin olu\u015fturduk.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Miss Rouge 359 TL\nPull & Bear 499,95 TL\nDivarese 899 TL. Hafta sonu kahvalt\u0131lar\u0131nda e\u015flik edebilecek kombininiz \u015fimdiden haz\u0131r!\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Aeropostale 274,98 TL\nMudo 199,99 TL\nNine West 583,20 TL. Klasik par\u00e7alardan \u015f\u0131k kombinler olu\u015fturmay\u0131 seviyorsan\u0131z bu kombini kesinlikle be\u011feneceksiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Dilvin 359,99 TL\nBershka 499,95 TL. \u0130\u015fte di\u011fer kombin \u00f6nerilerimiz...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Nocturne 349 TL\nTrendyolmilla 107,99 TL\nMango 259,99 TL. G\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Dagi 139,97 TL\nOysho 499,95 TL\nKalenji 540 TL. G\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Mavi 349,99 TL\nPull & Bear 449,95 TL\nGuess 2.340 TL.
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