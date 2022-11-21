Haftanın kombin önerileri (21-27 Kasım 2022)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 21 Kasım 2022 20:00
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  • İş, üniversite veya öğlen yemeği... Birçok alternatife yakışacak bu kombinle haftaya başlayabilirsiniz...

    Görseldeki ürünler: LTB 89,99 TL

    İpekyol 269,70 TL

    Yaya Hotiç 685,30 TL

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  • Biraz daha renkli ve günlük bir kombin yapmak isteyenler için dinamik bir kombin oluşturduk.

    Görseldeki ürünler: Miss Rouge 359 TL

    Pull & Bear 499,95 TL

    Divarese 899 TL

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  • Hafta sonu kahvaltılarında eşlik edebilecek kombininiz şimdiden hazır!

    Görseldeki ürünler: Aeropostale 274,98 TL

    Mudo 199,99 TL

    Nine West 583,20 TL

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  • Klasik parçalardan şık kombinler oluşturmayı seviyorsanız bu kombini kesinlikle beğeneceksiniz.

    Görseldeki ürünler: Dilvin 359,99 TL

    Bershka 499,95 TL

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  • İşte diğer kombin önerilerimiz...

    Görseldeki ürünler: Nocturne 349 TL

    Trendyolmilla 107,99 TL

    Mango 259,99 TL

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  • Görseldeki ürünler: Dagi 139,97 TL

    Oysho 499,95 TL

    Kalenji 540 TL

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  • Görseldeki ürünler: Mavi 349,99 TL

    Pull & Bear 449,95 TL

    Guess 2.340 TL

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