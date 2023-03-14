Haftanın kombin önerileri (13-19 Mart 2023)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 14 Mart 2023 10:27
ABONE OL

  • Haftaya rahat ve spor bir başlangıç yapmak isteyenler son zamanların yükselişteki parçalarından biri olan yoga pantolonlarını değerlendirmeye alabilirler.

    Görseldeki ürünler: Skechers 999 TL

    Trendyolmilla 182,99 TL

    Nike 1.399,99 TL

    1 / 7

  • Daha günlük olan bu kombinin renklerini biz çok sevdik. Yeşil ve krem renklerinin uyumuna şüphe yok...

    Görseldeki ürünler: İpekyol 2.599 TL

    Pull & Bear 179,95 TL

    Miss İpekyol 359 TL

    2 / 7

  • Canlı renkler ve siyahı bir araya getirerek oluşturacağınız kombinleri şıklaştırıp topuklu ayakkabılarla tercih edebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Mango 209,59 TL

    Pull & Bear 559,95 TL

    Mango 679,99 tl

    3 / 7

  • Hem şık hem de günlük olarak kullanabileceğiniz bu kombini birçok yerde ve zaman diliminde değerlendirebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Trendyolmilla 299,99 TL

    Stradivarius 459,95 TL

    Bershka 659,95 TL

    4 / 7

  • Sıradaki kombinimiz ise rahatına düşkün olanlar için...

    Görseldeki ürünler: Adidas 279,30 TL

    Oysho 559,96 TL

    Skechers 1.899 TL

    5 / 7

  • Siyah deri ceketin havasından yararlanmak ve bu kombini siyah küçük elbise ve beyaz bir spor ayakkabıyla tamamlamak oldukça kolay.

    Görseldeki ürünler: Tommy Hilfiger 5.624,25 TL

    People By Fabrika 351,53 TL

    Guess 589,50 TL

    6 / 7

  • Bizce tam bir arkadaşlarla buluşma ve evde oturma kombini.

    Görseldeki ürünler: Kaft 340 TL

    Oxxo 259,95 TL

    Mudo 199,99 TL

    7 / 7

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.