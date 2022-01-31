Haftanın keyifli etkinlikleri (31 Ocak - 6 Şubat 2022)

Büyük Hayat Değişikliklerine Uyum

Gelecek haftanın etkinliğini de bugünden duyuralım istedik! Dr. Ray Owen'in konuşmacı olduğu bu etkinlikte ACT'nin yaşam değişikliklerine uyumla nasıl ilişkili olduğu ile ilgili aşağıda belirtilen de dahil temel fikirleri tanıtacak. "Değerler yeni bir hayat kurmaya nasıl yardımcı olabilir?", "Bağlam, insanların değişikliklere tepkilerini nasıl şekillendiriyor?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Etkinlik tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 20:30

Etkinlik ücreti: 230,00 - 390,00 TL