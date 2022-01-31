Haftanın keyifli etkinlikleri (31 Ocak - 6 Şubat 2022)

31 Ocak - 6 Şubat haftasında birbirinden keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor...

Yaşam
31 Ocak 2022 Pazartesi

  • Balat Oyuncak Müzesi ve Atölyeleri

    Balat'ta 1000m2'lik tarihi bir binada alanda hizmet veren Balat Oyuncak Müzesi'nin düzenlediği Maket Birleştirme ve Boyama Atölyesi, Maket Birleştirme ve Boyama Atölyesi, Maske Boyama Atölyesi gibi atölyeler çocukları ile birlikte eğlenmeyi isteyen ebeveynleri bekliyor.

    Etkinlik tarihi: 31.01.2022

    Etkinlik ücreti: 62.00 TL

    1 / 7

  • Yaşamaya Dair - Genco Erkal

    Genco Erkal'ın Nazım Hikmet tutkusunun yeni ürünü olan "Yaşamaya Dair" adlı müzikli gösterisi, sizler için sahnelenmeye devam ediyor. Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.

    Etkinlik tarihi: 01 Şubat Salı - 27 Şubat 2022 Pazar

    Etkinlik ücreti: 110 TL

    2 / 7

  • Hande Mistili ile Zihinsel Detoks (8 buluşma)

    Etkinlik, hafta içi Salı ve Perşembe günleri akşam dersleri ile günün stresini, yoruculuğunu atmak, kendimizle yeniden bağ kurmak, zihinsel - duygusal - bedensel dünyamızda rahatlama, gevşeme ve arınma sağlamak üzere hazırlanmış bir saatlik pratiklerden oluşmaktadır.

    Etkinlik tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 21.00

    Etkinlik ücreti: 250 TL

    3 / 7

  • Boğaziçi Komedi Kulübü: 4'lü Standup + Açık Mikrofon (Muaf Kadıköy)

    Boğaziçi Komedi Kulübü, yeni nesil komedyenlerle deneyimli komedyenlerin bir sahnede buluştuğu standup gecelerine devam ediyor. Gece, deneyimli komedyenlerin 20'şer dakikalık performanslarının ardından açık mikrofonla devam edecek.

    Etkinlik tarihi: 3 Şubat Perşembe - 20.00

    Etkinlik ücreti: 50 TL

    4 / 7

  • Müzede Akustik / Emre Günay

    Her hafta birbirinden farklı sanatçılar etnik ve klasik tarzdaki müzikleriyle Müze Gazhane sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. 4 Şubat Cuma akşamı gerçekleşecek serinin ilk konserinde Emre Günay sahneye çıkacak!

    Etkinlik tarihi: 4 Şubat Cuma - 20.00

    Etkinlik ücretsizdir.

    5 / 7

  • Aşk ve Astroloji Atölyesi

    Atölyede haritalarımıza göre "Biz aşkta ne arıyoruz?", "Biz ne vadediyoruz?", "2022 içinde aşkta en şanlı olduğumuz zamanlar nelerdir?" sorularının yanıtı aranacak.

    Etkinlik tarihi: 6 Şubat Pazar

    Etkinlik ücreti: 250 TL

    6 / 7

  • Büyük Hayat Değişikliklerine Uyum

    Gelecek haftanın etkinliğini de bugünden duyuralım istedik! Dr. Ray Owen'in konuşmacı olduğu bu etkinlikte ACT'nin yaşam değişikliklerine uyumla nasıl ilişkili olduğu ile ilgili aşağıda belirtilen de dahil temel fikirleri tanıtacak. "Değerler yeni bir hayat kurmaya nasıl yardımcı olabilir?", "Bağlam, insanların değişikliklere tepkilerini nasıl şekillendiriyor?" gibi sorulara yanıt aranacak.

    Etkinlik tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 20:30

    Etkinlik ücreti: 230,00 - 390,00 TL

    7 / 7

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.