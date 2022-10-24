Haftanın keyifli etkinlikleri (24-30 Ekim 2022)

Sosyal Medyada Hayatta Kalma Kılavuzu-Dr. Yücel ERDEMİR

Bireysel ya da kurumsal markasını sosyal medya üzerinden kitlelerle buluşturan herkes, bu eğitimdeki kısayollardan yararlanabilir. Markanızın doğru mecrada, doğru görsel araçlarla buluşturulması, etkileşimin doğru yorumlanması, artırılması ve trafik yönetimi üç saatlik bu programın kazanımlarından sadece birkaçı. 26 Ekim'de online olarak gerçekleşecek etkinliğe siz de katılabilirsiniz. Etkinlik detayları Biletino websitesinde.

Etkinlik ücreti: 300 TL