Haftanın keyifli etkinlikleri (24-30 Ekim 2022)

24-30 Ekim 2022 haftasında birbirinden ister çocuğunuzla ister arkadaşlarınızla katılabileceğiniz keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor.

Yaşam
Giriş: 24 Ekim 2022 14:00
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  • Nowhere. Now Here.

    Sanatçı Mehmet Sinan Kuran'ın bilim kurgu, mit ve ritüelistik inancı bir origami gibi katlayarak hazırladığı "Hiçbir Yer" sergisi, 4 Aralık'a kadar Anna Laudel'de sanatseverlerle buluşuyor. Etkinlik detaylarına Anna Laudel websitesinden ulaşabilirsiniz.

    Etkinlik ücretsizdir.

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  • 29 Ekim Duman Konseri

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Duman grubunun konseriyle Beşiktaş'ta yaşamak isterseniz 21.00'de Barbaros Meydanı'na bekleniyorsunuz.

    Etkinlik ücretsizdir.

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  • Sosyal Medyada Hayatta Kalma Kılavuzu-Dr. Yücel ERDEMİR

    Bireysel ya da kurumsal markasını sosyal medya üzerinden kitlelerle buluşturan herkes, bu eğitimdeki kısayollardan yararlanabilir. Markanızın doğru mecrada, doğru görsel araçlarla buluşturulması, etkileşimin doğru yorumlanması, artırılması ve trafik yönetimi üç saatlik bu programın kazanımlarından sadece birkaçı. 26 Ekim'de online olarak gerçekleşecek etkinliğe siz de katılabilirsiniz. Etkinlik detayları Biletino websitesinde.

    Etkinlik ücreti: 300 TL

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  • Masterpiece Galata Resim - Venedik

    Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece, Venedik tablosu yapımıyla yeni bir etkinlik sunuyor. Siz de 26 Ekim günü Galata'daki yerlerinde etkinliğe katılabilirsiniz. Etkinlik detayları için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 240 TL

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  • Mutluluk Öğrenilebilir Mi?

    Araştırmalar, mutluluğumuzun %40'lık bir bölümünün yalnızca düşünce kalıplarımıza -dünyaya ve durumlara bakış açımızı şekillendiren içsel "haritalarımıza" ve alışkanlıklarımıza- dayandığını gösteriyor. Bu atölye boyunca Pozitif Psikoloji Bilimi temelli yeni alışkanlıklar, bakış açıları pratikler ve zihniyet yapılarını konuşulacak. Etkinlik detayları için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücretsizdir.

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  • Foodprint [​Gıda İzinin Peşinden]: Akdeniz Beslenmesine Yeni Bir Bakış

    Farklı mecralardaki üretimleri bir araya getiren proje, altı fotoğraf sanatçısının tasarruf, yaratıcılık, paylaşım ve mevsimsellik kavramları etrafında bu asırlık yemek geleneğini canlandıran çalışmalarını temel alıyor. 4 Aralık'a kadar sürecek serginin detayları için Salt Online websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Giriş ücretsizdir.

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