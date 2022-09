Hacamat alerjiye çözüm olabilir mi?

Özellikle bahar aylarında en şiddetli haline ulaşan alerjiler, birçok insana hayatı zindan edebiliyor. Polen, toz ve akar gibi sık rastlanan ve uzak durmanın imkânsız olduğu şeylerle tetiklenen alerjilere sahip insanlar, bu durumdan kurtulmak için neredeyse her yolu deniyor ve bir noktada herkesin aklına alternatif tıbba danışmak geliyor. Peki, hacamatının alerjiyi rahatlattığı doğru mu?

Modern tıbbın çözemediği sorunlarda insanlarca bir başvuru noktası olarak kullanılan alternatif tıbbın belki de en popüler dalı olan hacamat, kupa tedavisi olarak da bilinir. Temelde kuru veya yaş kupa olarak ayrılan bu yöntemde, kupa içerisinde negatif bir basınç yaratılarak cilde yerleştirilir. Çın tıbbı, kupa uygulanacak alana çizikler atılıp daha sonra kupayı yerleştirerek kan akıtılması şeklinde özetlenebilen yaş kupa tedavisini daha çok kullanırken, Arap kültüründe ise kupalanıp bir miktar bekletilen cilde çizik atılıp kan akması beklenir. Geçmişteki kültürüne göre hacamat tedavisinin, Ay’ın kan basıncından yaptığı değişikliklerden dolayı, ay takvimine göre 17, 19, 21 ve 23. günlerde uygulanmasını önerilir. Yemekten sonra bağırsağa giden kan akımının artmasının cilde giden kanı azaltacağı düşünüldüğü için aç karnına yapılması önerilir ve uygulama öncesi ve sonraki birkaç gün protein açısından fakir bir diyet önerilir.

Hacamat işe yarar mı?

Hacamat tedavisinin birçok alanda fayda sağladığı iddia edilir ancak bunu nasıl yaptığı açıklanamaz. Birkaç farklı hipotezin hepsi sadece hipotez olarak kalmış ve bilimsel olarak yeterince araştırılmamıştır. Tam olarak nasıl olduğu bilinmemekle birlikte, modern tıbbın yetersiz kaldığı kronik hastalıkların semptomlarının hafifletilmesinde etkili olduğu düşünülür. Şimdiye dek, fibromiyaljı, alerjik rinit, astım ve migren gibi hastalıklarda insanlar tarafından sıkça başvurulan bir yöntem olan hacamat, alerjiyi ortadan kaldırmasa da semptomlarını azaltmada etkili olabilir.

Yapılan araştırmalar ve deneyler, hacamatın etkinliği hakkında net bir sonuç göstermese de kişilerce psikolojik olarak tetiklenen bir terapötik etki oluşabilir. Psikolojik veya fizyolojik olduğu fark etmeksiniz semptomların hafiflemesi kişilere rahatlık sağlayacağından tercih edilebilir bir yöntem olabilir ancak bu konuda da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Cilde kesi atılması, cilt bariyerini bozarak sizi enfeksiyonlara açık bir hale getirir ve gereğinden fazla derin kesilmesi kılcal damarlarda hasara neden olabilir. Kupa tedavisinden sonra bir süre kızarık bir cilt oluşması normal olsa da gereğinden yüksek basınçlı veya uzun süre bekletilmiş kupalar daha büyük hasara yol açabilir. Ayrıca ciltte kesi izi kalmaması açısından kesilerin deri kıvrımlarına paralel atılması önemlidir. Bütün bu sebepler, hacamat tedavisini denemek isteyenlerin eğitim almış uzman kişilerce, hijyenik ortamlarda yapılmasını gerekli kılar.

Referanslar:

Müyesser Okumuş. "Kupa Tedavisi ve Hacamat" adlı makaleden yararlanılmıştır. Şuradan ulaşabilirsiniz: DOI: 10.17098/amj.68279

Xian-Ju Xiao. "Cupping therapy for patients with chronic urticaria: A systematic review and meta-analysis". Şuradan ulaşabilirsiniz: https://doi.org/10.1016/j.joim.2020.05.004