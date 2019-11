Düşük gözlüler için kuyruklu göz makyajı

Özellikle düşük gözlülerin çok severek yapacağı “Kuyruklu göz makyajı nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlamak istedik.

Kuyruklu göz makyajı, uzun süredir modası geçmeyen, klasikleşmiş bir trenddir. Sonbaharın gelmesiyle birlikte artık daha yoğun makyaj yapabilecek olmanın da hevesiyle herkesin kullanabileceği ama özellikle düşük gözlülerin çok severek yapacağı bu makyaj için “Kuyruklu göz makyajı nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlamak istedik.

Kuyruklu göz makyajı

Her ne kadar alaturka olmaya müsait bir stil olsa da trendler arasında yine kuyruklu göz makyajlarını görüyoruz. Fakat bu sefer mat renkler yerini metalik ve ışıltılı renklere bırakıyor. Bu trendde fark edilen ilk değişim ise eyeliner veya göz kalemi yerine far kullanılması. Bu makyajı yapabilmek için kolay dağılan ve kalıcı bir far paletine sahip olmanız yeterli. Bir de güzel bir karıştırma fırçasına.

Zemini hazırlayın

Açık renklerden başlayarak koyu renklere doğru gitmek hata riskini azaltacaktır. İlk etapta baz olabilecek açık renk bir farı tüm göz kapağınıza yayın. Bu hem renk eşitsizliğini örtecek hem de daha sonra uygulayacağınız farların kolay dağılmasını ve rahat karışmasını sağlayacaktır. Daha sonra katlanma bölgesi için kontür olabilecek kahverengi bir fardan yardım alın. Bu farı katlanma bölgesine iyice dağıtın.

Kuyruk yapın

Kuyruk yapmak için koyu renk bir fardan yararlanabilirsiniz. Siyah çok sert olabileceğinden koyu mor, bordo, koyu kahve gibi renkler daha hoş görünecektir. Dış köşeden başlayarak içe doğru farı yaymanız gerekiyor. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, farın pigmentasyonu. Azar azar yoğunlaştırmak, hata yapma riskinizi azaltacaktır. Daha net bir kuyruk istiyorsanız bir bant yardımı ile gözünüzün dış köşesine bir şerit çekebilirsiniz. Kuyruğunuzu yaptıktan sonra metalik bir farı göz kapağınızın tamamına uygulayın. Son olarak temiz bir karıştırma fırçası ile dıştan içe doğru farları birbirine iyice karıştırın.