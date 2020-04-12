Canlı çiçeklerden dekorasyon önerileri

Canlı çiçekler, saksı çiçekleri evinizin her köşesini canlandırmak için birebir.

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    Eski çiçek sulama kaplarına hayat verin

    Kullanmadığınız bir sürahiye veya çiçek sulama kabınızı uyumlu renklerle yan yana koyup güzel bir dekor elde edebilirsiniz. 

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    Masanız için şık bir kompozisyon

    Yemek masanızın ortasını dolgun yapraklı çiçeklerle ya da renkli küçük çiçeklerle sıra sıra döşeyerek yemeklerinizi renklendirebilirsiniz.

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    Boş şişeler

    Alışılmadık bir yöntem daha. Boş kalan cam şişelerinizi atmak yerine içlerine birer dal çiçek bırakarak hoş görünümlü bir süs haline getirebilirsiniz.

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