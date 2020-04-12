Canlı çiçekler, saksı çiçekleri evinizin her köşesini canlandırmak için birebir.
12 Nisan 2020 Pazar
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Eski çiçek sulama kaplarına hayat verin
Kullanmadığınız bir sürahiye veya çiçek sulama kabınızı uyumlu renklerle yan yana koyup güzel bir dekor elde edebilirsiniz.
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Masanız için şık bir kompozisyon
Yemek masanızın ortasını dolgun yapraklı çiçeklerle ya da renkli küçük çiçeklerle sıra sıra döşeyerek yemeklerinizi renklendirebilirsiniz.
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Boş şişeler
Alışılmadık bir yöntem daha. Boş kalan cam şişelerinizi atmak yerine içlerine birer dal çiçek bırakarak hoş görünümlü bir süs haline getirebilirsiniz.
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Tahta kutulardan çiçek rafları
Tahta kutu olmasa bile herhangi bir kutuyu saksılarınız için raf haline getirebilir, kır evlerinize, yazlıklarınıza veya teraslarınıza çiçekler için daha çok yer açabilirsiniz.
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Eski şişelerden vazo koleksiyonu
Evinizi dekore etmek istiyorsunuz ama çok vaktiniz yok. Öyleyse basit şeylerden başlayın. Etrafınızda kullanmadığınız boş bekleyen şişelerden, kutulardan faydalanabilirsiniz.
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Çay fincanlarınızda çiçekler açsın
Kaktüs, saksı çiçeği, baharat yetiştirmek için birebir yöntem. Aynı zamanda çay partilerinizde ortama uyum sağlaması açısından da denemeye değer.
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Tatlı el yapımı bir vazo
Şeker kamışlarının güzel görüntüsüyle bir buket kırmızı güllerinizi veya karanfillerinizi birleştirebilirsiniz. Şekerleri yiyebilecek çocuklarınız varsa onun yerine kalem veya herhangi bir şey de tercih edebilirsiniz.
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Lastik bottan çiçek vazosuna
Yağmurlu bir güne biraz gün ışığı ekleyin. Renkli lalerinizi yağmur botlarınızın içine yerleştirip iç açıcı bir dekor elde edin.
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Her şey vazo olabilir
Çeşitli çiçekler vazo olmayan şeyler içine çok yakışır ve pozitif bir hava katar. Buz kovası, hediye kutusu, porselen kalıplar vs.
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Simyacı stili
Boş parfüm şişelerinden yapacağınız vazolar banyonuza ya da yatak odalarınıza hoş bir hava katabilir.
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Ağaç dalları
Kayısı veya kiraz çiçekleri evinize doğrudan bahar havası getirir. Bir şişeye koyacağınız tomurcuk açmaya başladığında güzel kokular evinizi sarmaya başlayacaktır.
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Örgü sevenlere
El örgüsü kılıflar saksılarınıza sıcak ve sevimli bir hava katacaktır. Güzel bir dizayn için örgü örmeyi öğrenmeye değebilir.
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Renkli sularda açan çiçekler
Camdan bir vazoyu değişik kullanmanın bir diğer yolu. Beyaz bir çiçeği cam vazonuzdan görünecek renkli suyla eşleyebilir, hoş bir görüntü elde edebilirsiniz.
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Cam Kavanozlar
Sıradan bir cam kavanozu yepyeni bir vazoya çevirebilirsiniz. Herhangi bir tekstil malzemesiyle dekore ederek çiçeklerinize, kaktüslerinize sıcak görünümler katabilirsiniz.
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Yumurta kabuğundan vazo
Yumurta kabuklarınıza koyacağınız küçük renkli çiçekler hem masanızı renklendirecek hem de evinize canlı bir hava katacak.
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Yatakodalarınız için hoş bir görünüm
Bardak içindeki ufak buketiniz romantik bir ortam oluşturmak için size yardım edecektir. Çok fazla çiçek yerine, bir büyük çiçek ve yanlarına küçük dokunuşlarla bu havayı yakalayabilirsiniz.
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Konserve çiçekler
Hafiftirler ve evinizin herhangi bir yerinde kullanmak için idealdir.
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Beyaz çiçekleriniz beyaz vazolarda
Tek renkli kompozisyonlar daima şık görünür, özellikle temiz görünüyorlarsa.
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Buketlerin ikinci hayatı
Sapları kopmuş çiçeklere geniş bir kase içine su doldurarak yeniden hayat verebilirsiniz, böylece onlar daha uzun yaşar siz de evinizi hareketlendirmiş olursunuz.
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Çiçek sepeti
Sepet içindeki herhangi bir ot veya çiçek evinize samimi bir hava katar.
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Çakıl taşları
Cam kavanozlarınızın, vazolarınızın diplerini çakıl taşlarıyla ve deniz kabuklarıyla doldurmak da vazolarınızın bilindik tarzından çıkmasına izin verir ve evinize güzel bir hava katar.
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Çorba yerine çiçek
Uzun zamandır unuttuğunuz çorba kasenizi kullanma zamanı geldi. Özel günlerde yapacağınız gösterişli bir buketle birlikte evinize hoş ve samimi hava katabilirsiniz.
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Kafes içindeki çiçek tarihı
Kafesinizin tepesine koyacağınız renkli çiçekler muhteşem bir görüntü ve dekor yakalamanızı sağlayacaktır.
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