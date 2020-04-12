Tatlı el yapımı bir vazo



Şeker kamışlarının güzel görüntüsüyle bir buket kırmızı güllerinizi veya karanfillerinizi birleştirebilirsiniz. Şekerleri yiyebilecek çocuklarınız varsa onun yerine kalem veya herhangi bir şey de tercih edebilirsiniz.