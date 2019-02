Maydanoz hem lezzetli, hem de son derece yararlı bir bitkidir. Hem de her zaman elinizin altında bulundurabilirsiniz. Hemen her mevsim pazarlarda ve manav ile marketlerde maydanoz bulmak mümkün.Biz kadınlar için en önemli özelliği içerdiği C vitamini ve demir. Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacının çoğunu karşılıyor. Maydanozda ayrıca, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum ve klorin ile A ve K vitamini bulunuyor.