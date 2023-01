Günberi nedir?

Sözlükteki tanımı "Dünya'nın, Güneş'e en çok yaklaşıp, yörüngede en hızlı döndüğü gün" olan günberi, Aralık gündönümünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşir. Terimsel karşılığı perihelion olan günberinin karşıtı ise günötedir. Günöte, aphelion olarak da bilinir ve Dünya'nın Güneş'e en uzak noktada olduğu gündür. Günberi Ocak ayında, günöte ise temmuz ayında gerçekleşir. Dünya, günberi gününde günöteye göre Güneş'e yaklaşık 3 milyon mil daha yakındır.

Perihelion ve aphelion terimleri, Dünya'nın Güneş yörüngesindeki farklı noktaları tanımlar ve bu terimler Eski Yunanca'dan gelir. Eski Yunanca'da helios "Güneş", apo "uzak" ve peri "yakın" anlamına geliyordu.

2023 yılında günberi ve günöte tarihleri neler?

2023 yılında Günberi ve Günöte tarih ve saati şu şekildedir:

Günberi 2023: 4 Ocak günü saat 11.17 (Doğu saati)

Türkiye saati karşılığı: 19.17

Günöte 2023: 6 Temmuz günü saat 16.06 (Doğu saati)

Türkiye saati karşılığı: 00.06

Bu yıl Dünya, günberi noktasında Güneş'ten 91.403.034 mil uzakta ve günöte noktasında Güneş'ten 94.506.364 mil uzakta olacak.

Günöte ve günberi mevsimler ile ilişkili mi?

Günöte ve günberi Dünya’nın sıcaklığını doğrudan etkilemiyor. Mevsimlerin oluşumu Dünya ile Güneşin yörüngesel hareketinden kaynaklanır. Mevsimler, Dünya'nın kendi dönüşünün, Güneş'in etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesi ile oluşur.

