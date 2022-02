AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size yakın biri bugün size biraz uzak görünebilir ama panik yapmayın, muhtemelen akıllarında başka şeyler vardır veya can sıkıcı bir konuyu kendi başlarına halletmeye çalışıyorlardır. Her iki durumda da, her anı sevdiklerinizle geçirmemek sorun değil. Bu, düşündüğünüz ama daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak için bir fırsat olarak görebilir veya gelecek hafta arayacağınızı düşündüğünüz birini arayabilirsiniz. Meşgul kalmanın birçok yolu var!