9 Şubat pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
09 Şubat 2020 Pazar
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Bugün ruhunuzu besleyecek şeylerle uğraşmanızda fayda var. Sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyebilir, bir sanat galerisi gezebilir ya da güzel bir kitap okuyabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşınıza borç verirken yapmak istediğini şey kesinlikle onun sorumsuz yaşam tarzını finanse etmek değildi ancak görünüşe göre olan bu! Önemli olan sizin iyi niyetle o parayı vermeniz ne yaptığı ancak onu ilgilendirir. Bu yüzden içiniz rahat olsun.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün etrafınızdaki insanlara bakarken biraz kıskançlık duyduğunuzu fark edeceksiniz. Elde edemediklerinizi görüp kötü duygularla dolmak yerine sahip olduklarınız için şükretmelisiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbiniz bu ilişkinin bir önce başlamasını isterken aklınız bunun bir süre daha gerçekleşmeyeceğini biliyor. Acele etmek yerine karşınızdakini iyice tanıyın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ajandanızı önünüze koyun ve önümüzdeki aylar boyunca neler yapacağınıza göz atın. Uzun vadeli planlar yapmak için doğru günde olabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanıza takılan minik bir şeyi abartmaktan vazgeçtiğiniz anda gününüzün daha güzel geçmeye başladığını fark edeceksiniz. Detaylarda boğulmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gergin olduğunuzda rahatlamanızı söyleyen insanlar kadar sizi sinirlendiren başka bir şey yoktur muhtemelen. Nasıl hissettiğinizi tam anlamıyla ancak sadece siz anlayabilirsiniz. Bu durumu karşınızdaki kişilere de aynen bu şekilde aktarmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Nazik bir insan olmanız çoğu zaman yararınıza olsa da bugün bu özelliğinizden faydalanıp sizi kendi çıkarlarına dahil etmek isteyen insanlar olabilir. Dikkatli olun.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün en çok zorlanacağınız şey etrafınızda ne yapacağını bilmeyen insanların olması. Onları toparlamaya çalışmaktan kendi işinize odaklanmanız pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizin çok yüksek olması diğer insanlara ayak uydurmanızı zorlaştırabilir. Bu yüzden biraz daha sakin olmaya çalışmalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmeyi planladığınız halde etrafınızda çok fazla yetişkin olduğunu fark etmiş olmalısınız. Planınıza sadık kalın ve çocuklarınızın istediği bir yere giderek onlarla zaman geçirin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşkın ne kadar çeşitli şekillerde hayatınıza dahil olabileceğiniz öğreniyorsunuz. Bu durum heyecan verici olabilirken kafanızı da karıştırıyor olabilir. Bu noktada ilişkinin başlangıcında biraz daha yavaştan almanız gerektiğini hatırlamanız önemli.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda keyifle vakit geçirebildiğiniz insanlar olduğu için kendinizi çok şanslı hissediyor olmalısınız. Bu kişilerin değerini bilmeli ve onları kıracak davranışlardan kaçınmalısınız.
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