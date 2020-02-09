KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşınıza borç verirken yapmak istediğini şey kesinlikle onun sorumsuz yaşam tarzını finanse etmek değildi ancak görünüşe göre olan bu! Önemli olan sizin iyi niyetle o parayı vermeniz ne yaptığı ancak onu ilgilendirir. Bu yüzden içiniz rahat olsun.