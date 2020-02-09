Günlük burç yorumları! (9 Şubat 2020 Pazar)

9 Şubat pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün ruhunuzu besleyecek şeylerle uğraşmanızda fayda var. Sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyebilir, bir sanat galerisi gezebilir ya da güzel bir kitap okuyabilirsiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşınıza borç verirken yapmak istediğini şey kesinlikle onun sorumsuz yaşam tarzını finanse etmek değildi ancak görünüşe göre olan bu! Önemli olan sizin iyi niyetle o parayı vermeniz ne yaptığı ancak onu ilgilendirir. Bu yüzden içiniz rahat olsun.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün etrafınızdaki insanlara bakarken biraz kıskançlık duyduğunuzu fark edeceksiniz. Elde edemediklerinizi görüp kötü duygularla dolmak yerine sahip olduklarınız için şükretmelisiniz.

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